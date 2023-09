Escozor y oposición

Los socialistas están muy preocupados. Dejaron unas islas paradisiacas y sospechan que el Gobierno de Fernando Clavijo quiere destruirlas. La gente de derechas siempre quiere destruirlo todo. Es realmente incomprensible que la gente les vote. Pobres alienados. Pero el hecho es que los tres partidos de izquierda que nuclearon lo que se llamó cursilonamente el pacto de las flores sumaron en los comicios del pasado mayo unos 355.800 votos, mientras que Coalición Canaria, el Partido Popular y AHI consiguieron unos 379.700 aproximadamente. Esa son las cuentas relevantes, las que proyectadas en escaños han dado una mayoría distinta a la anterior y posibilitado, por lo tanto, un nuevo Ejecutivo. Es un pelín vergonzoso que el secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, siga insistiendo, cuatro meses más tarde, en que ganó las elecciones. Ya mucha, mucha gente se ha molestado en explicarle que esto es una democracia parlamentaria, que exige disponer de una mayoría de escaños para ser investido y gobernar. Cuando José Manuel Soria ganó las elecciones autonómicas de 2011 el PSOE pactó en diez minutos con Coalición Canaria para evitar un Gobierno presidido por el líder del PP. No recuerdo que Torres dijera una palabra al respecto. Hay una profunda deshonestidad intelectual en la actitud del expresidente, pero en realidad esa indignación impostada que sigue fingiendo no es otra cosa que la máscara de su frustración personal. No me alcanza la memoria para recordar a un presidente que pataleara así por extraviar la púrpura. Conocí a algún jefe de Gobierno que fue traicionado por uno de los suyos de una manera brutal. Con una dignidad admirable – la propia de un hombre adulto, coherente y honrado – renunció a la lucha por el poder y se fue a su casa.

Torres sale de nuevo para repetir el argumentario tocomocho que le han construido dos listillos bien pagados, pero resulta estomagante la insistencia en “no politizar” con la migración de cayucos y pateras. Asombroso. “No hagamos política con el drama migratorio”, subrayó, “porque todas las administraciones son responsables”. En el idioma torrecista se trata de una solicitud para que no se moleste a Pedro Sánchez con reclamaciones en esta materia, y aún menos durante la presente coyuntura, cuando el hombre se está jugando allá en Madrid la investidura para seguir haciéndonos felices. La inmensa mayoría de las competencias implicadas directa o indirectamente en el control y gestión de la migración de origen ilegal corresponden al Estado. Canarias únicamente dispone de competencias en el caso de la acogida y tutela de menores no acompañados. Querer equipar la responsabilidad todas las administraciones en esto es, más que inexacto, bastante impresentable y un punto irresponsable. Toda esta grandilocuencia patatera, obviamente ajena a la realidad a veces y otras no demostrable – como afirmar a los dos meses de constituido el nuevo Gobierno que se ha emprendido el camino inverso a los intereses generales, nada menos – puede ser entendida como parte de la labor de la oposición, pero faltan las alternativas. Los socialistas se pasaron la pasada legislatura acusando a Coalición y al PP de hacer oposición, qué escándalo, y, al parecer, en esta legislatura pretender hacer una oposición centrada en su labor de Gobierno. Torres no padeció una oposición desagallada, destructiva, incivil. Todas las grandes leyes de su mandato (desde la mastodóntica ley de Cambio Climático y Transición Energética hasta la irrelevante ley del Sistema Público de Cultura pasando por la ley de Economía Social o el Catálogo de Servicios y Prestaciones Sociales) fueron aprobadas por unanimidad de la Cámara. Coalicioneros y conservadores asistieron a las reuniones de los sucesivos pactos --por lo general meros ejercicios publicitarios – que convocó el Ejecutivo de Torres. Aparte de anunciar el apocalipsis de las derechas Torres y sus diputados deberían perfilar y defender propuestas propias. En materia de migración, de reforma de las administraciones públicas, de garantizar el suministro energético de Canarias, de ordenar y agilizar las transferencias competenciales a las que obliga el Estatuto de Autonomía de 2018, de lucha contra la inflación. Un poco más de política activa, un poco menos de relato ideológico y escozor electoral.