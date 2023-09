La sopladera que se infló en La Palma

La catástrofes, tragedias o desgracias que caen sobre los pueblos nos permiten acreditar, automáticamente, dos planos: por un lado, la promesa de que todo (o casi todo) volverá a ser como antes; y por otro, la constatación del fracaso y la puesta en marcha de las justificaciones. Dos años atrás, todavía sin el volcán Tajogayte sin nombre pero devorando una buena porción de La Palma, se inflaba un enorme y ambicioso globo para reconstruir el hábitat insular. La sopladera, a punto de reventar, abría espacio a una panoplia de efervescencias presupuestarias y modelos habitacionales para los damnificados. También a un caudal emocional engrasado por la garantía moral de que ese terruño del Atlántico no se iba a quedar solo, una vez acabasen las destructivas escorrentías de lava. Pasados los 730 días, en fin, hay familias de afectados que están aún en contenedores y habitaciones de hoteles: más de un centenar a lo que se les ha pegado la baba más pegajosa, la burocracia, el peor desastre que puede caer sobre la espalda de una persona tras sufrir una hecatombe como la palmera. He visto publicado en algún sitio que el poderoso Catastro ya se ha apresurado a incorporar al dominio público la fajana que ganó a la marea casi 500.000 metros cuadrados. La ventosa del Estado, muy cuidado con sus linderos, ha sido rápida y veloz para esta actuación administrativa. Una bofetada para esa pobre gente que sueña todas las noches con lo que perdieron, y a las que les falta aliento para empezar de nuevo. La instancias oficiales son auténticas serpientes untadas de aceite en todo lo que sea en beneficio propio, pero pasan a ser tortugas renuentes a la hora de activar leyes urgentes, necesarias para taponar el recuerdo del drama vivido. A veces resulta más terapéutico ir con la verdad por delante, con la sinceridad de que se está ante un agujero insondable del que no se sabe cómo se va a salir. La evidencia es que los políticos sobreviven gracias a la promesas. Y que una parte del tiempo se les va en explicar el lugar donde encalló lo que prometieron hace dos años.