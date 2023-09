¿Pero saben reflexionar?

El incombustible Pedro Quevedo quiere abrir una reflexión sobre Las Canteras, y un edil de la vecina isla de Tenerife quiere otro tanto de lo mismo para ver si se debe cobrar o no a los que suben hasta el Teide. Si un gestor ve que va a plantear una idea ciertamente polémica, delicada e incorrecta advierte de que se trata de una invitación a la reflexión. Y si ya está metido en el fango hasta los muslos, pues va y dice que ha sido una mera reflexión personal para salir del atolladero. Hay que acojonarse un poco con este asunto: se dice que el anuncio de la creación de una comisión es la mejor forma de no hacer nada. En parte es verdad, hay comisionistas que divagan (o divagaron) a reacción, pero que se quedaron en porca miseria, como ha sido con el asunto demográfico, que entra y sale como un ratón colorado en cualquier plaza de esta capital. A partir de ahora, decíamos, está el recurso de la reflexión, que parece como una llamada a la convivencia en un monasterio para pensar qué hacer con un problema carente de determinación, pero sobrado de un supuesto ímpetu reflexivo. ¿Se cruzará algún día la orilla que separa la reflexión de la decisión? Puestos, Quevedo se queda corto y hasta pobretón con su ámbito reflexivo. Mejor una tormenta de ideas sobre esta capital en su más extenso espectro, si bien me temo que un aquelarre de estas característica acabe por hundirnos en la flatulencia más absoluta. Los políticos de este siglo ya no saben reflexionar; además, cómo coño van a hacerlo si tienen un déficit de atención importante al estar más pendientes del móvil que de la realidad. Bunbury dijo el otro día en una entrevista muy lúcida: «La vida es lo que ocurre mientras no tenemos el móvil en las manos». Sinceramente, no veo una reflexión sobre Las Canteras. Creo que este espacio natural, tan de la biografía de todos, no se merece la apertura de un circuito de derrames teóricos, hipérboles o cábalas, sino el ruego infinito de que no se la carguen y siga siendo el sitio mítico de los Padorno, Chirino, Manolo Millares, Josefina de la Torre...