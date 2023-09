Ya no falta nada para cumplir los 100 primeros días del nuevo grupo de gobierno en el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, formado por el Partido Popular y Nueva Canarias, y no puedo estar más que orgulloso del camino andado. Quedan muchas cuestiones por resolver, pero en estos tres meses y medio hemos dado grandes pasos en las directrices que nos marcamos como prioritarias nada más llegar al gobierno local el pasado 17 de junio.

No está siendo fácil, pero sí les aseguro que nos estamos dejando la piel para ofrecer lo mejor de nosotros mismos a nuestros vecinos y vecinas. Por ello, tengo que agradecer no solo el trabajo diario y el esfuerzo que están realizando los concejales y concejalas en sus áreas delegadas, sino también el que está llevando a cabo todo el personal municipal.

Entre nuestras prioridades para estos 100 primeros días estaba la seguridad ciudadana, y en este sentido hemos logrado grandes avances, ya que no solo se han mejorado los recursos materiales y humanos de la Policía Local, sino que se han llegado a acuerdos con otras instituciones para poder cubrir las carencias que se pudieran dar en actos masivos como los de nuestras fiestas. En este sentido, el balance no puede ser más positivo, porque no se registró ni una sola incidencia, y eso no solo demuestra la gran labor de los efectivos de seguridad, de la Policía Local y de la Guardia Civil, sino también el compromiso y la colaboración de la ciudadanía aldeana. Además, hemos incrementado el número de personas que forman parte de Protección Civil, y les hemos dotado de los medios necesarios para desarrollar su labor.

Otro de nuestros objetivos principales era la limpieza y el adecentamiento de todos los barrios de La Aldea de San Nicolás, y ahí se está haciendo un gran esfuerzo. Se ha puesto en marcha un plan de choque para acabar con los vertidos de residuos a lo largo y ancho del municipio, y se están llevando a cabo campañas de concienciación para que entre todos podamos tener un lugar más limpio y amable en el que vivir.

Artículo de opinión de Víctor Hernández Rodríguez

Alcalde de La Aldea de San Nicolás