«Siéntense y descúbranse»

Una de las cuestiones gramaticales que presenta mayores dificultades en la enseñanza de la lengua española es, probablemente, la conjugación verbal. Los propios hablantes nativos nos encontramos con muchas dudas ante verbos de cierta frecuencia, y muchas más las tendrán aquellos que aprenden nuestra lengua como una segunda lengua, sobre todo, si la lengua de partida del estudiante no tiene relación genética alguna con nuestro neolatino y milenario idioma. Distintos modos (indicativo, subjuntivo e imperativo), varios tiempos (pasado, presente y futuro), aspectos (perfectivos e imperfectivos), personas (primera, segunda y tercera) y números (singular y plural) constituyen un paradigma que, sin duda, encierra alguna complejidad, complejidad que aumenta cuando los procedimientos didácticos utilizados para la enseñanza de esta central categoría gramatical no han sido los más adecuados.

Es posible que haya hablantes que no tengan plena conciencia de que en cualquier verbo en forma conjugada se concentre tanta cantidad de información y que por sí solos puedan constituir una oración con sentido completo. En la forma verbal «jugaba», por ejemplo, además del significado de «hacer algo para entretenerse o divertirse», contenido en el lexema o raíz (jug-), se nos está proporcionando información en la desinencia (-aba) sobre el tiempo (pasado), el modo (indicativo), aspecto (imperfecto), número (singular) y persona (primera o tercera, en este caso). Probablemente, porque en pocos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje se informara que todo esto es lo que significaba la denominación, que no sabíamos descodificar en su totalidad, de Pretérito imperfecto de indicativo. En cualquier caso, también es verdad, que sin estos conocimientos gramaticales y terminológicos cualquier hablante con una mínima sensibilidad lingüística (en su lengua materna) y algo de preocupación por su buen uso puede utilizar perfectamente «jugaba», oponiéndolo a «juega», «jugó», «jugaría», «jugará» o «juegue».

La gramática no es imprescindible para el uso correcto y adecuado de la lengua, pero su conocimiento puede ayudarnos a usarla mejor, aprovechando todos los matices y posibilidades que nos ofrece y a resolver muchas dudas. Hacerlo, por otra parte, de acuerdo con las normas aceptadas por todos constituye un valor cultural añadido que, por supuesto, por muchos motivos, no conviene despreciar. Mejor «huya” que «*huiga», «cupiera» que «*cabiera», «previó» que «*preveyó”» y «satisficiera» que «*satisfaciera».

Hay tiempos y verbos que presentan mayores dificultades que otros; algunos del modo subjuntivo, por su menor frecuencia de uso, y otros por la cantidad de irregularidades que hay en su conjugación. No resulta fácil, sobre todo para un estudiante extranjero, concluir, por ejemplo, que «voy», «fui» o «vaya» son tiempos del verbo «ir» («fui» puede también serlo del verbo «ser»).

Por si fuera poco, hay por lo menos tres normas de conjugación en el ámbito hispánico. Una, la septentrional o castellana, que presenta dos desinencias para las segundas personas (tú cantas / usted canta; vosotros cantáis / ustedes cantan); otra, la atlántica o meridional, con una sola en plural (ustedes cantan), y otra, también en este ámbito meridional (la norma austral), que presenta una desinencia más para la segunda persona del singular del presente de indicativo (tú cantas / vos cantás).

El imperativo, por otra parte, modo que se emplea exclusivamente con una función apelativa, para dar órdenes o pedir algo al oyente, solo tiene la segunda persona: calla tú / callad vosotros; y para situaciones de respeto, calle usted /callen ustedes. El paradigma se simplifica en el español meridional o atlántico (parte de Andalucía, Canarias e Hispanoamérica): calla tú / callen ustedes, no existe «callad vosotros», pues «callen ustedes» es imperativo que en esta norma no implica respeto necesariamente.

En la modalidad castellana ocurre que si al imperativo de segunda persona plural le sigue el pronombre «os», el verbo pierde la consonante «d» en la desinencia: calla(d)os = callaos; ama(d)os = amaos; veni(d)os = veníos; senta(d)os = sentaos; descubri(d)os = descubríos. No se da esta circunstancia en la modalidad atlántica, en donde la única forma de imperativo plural es «cállense», «ámense», «vénganse», «siéntense», «descúbranse».

Hay cierta inestabilidad con contradicción entre la norma y el uso en el ámbito septentrional o castellano con el imperativo del verbo ir(se): «id», pues si se prescinde de la «d» el resultado, con el pronombre enclítico es «íos», forma que no ha tenido éxito frente a la inicialmente anómala «iros», muy usada, o «idos», menos frecuente pero más próxima a la norma. Hoy la Real Academia Española admite las dos posibilidades para este imperativo: «iros» e «idos», problema que no se presenta en las hablas meridionales, ni en el canario, claro, en donde la forma única es siempre «váyanse».

El «iros», como «marcharos» no nos cuadra bien, como tampoco, por lo que acabamos de ver, el «marchaos»; por esa razón suele chocar, por lo menos a los hablantes canarios, el «daos fraternalmente la paz», que oímos en la ceremonia de la misa, o el «amaos los unos a los otros», como reza el cristiano mandamiento. Y choca, digo, no solo por tratarse de un uso propio de la modalidad septentrional o castellana, sino por la alternancia de los dos imperativos diatópicamente excluyentes y lingüísticamente complementarios: en una ocasión decimos «daos», pero después «siéntense»; ahora usamos «amaos», pero después «guarden silencio». Podrá aducirse que los casos de «daos la paz» o «amaos los unos a los otros» son fórmulas ritualizadas, o que la institución eclesiástica impone el sistema pronominal (y el verbal) castellano, caso en el que no entendería el porqué de la obligación. Que no la habrá, creo, pues ya hay sacerdotes que con la espontaneidad y normalidad requerida se dirigen a la parroquia en nuestra modalidad: «el señor esté con ustedes» o «dense fraternalmente la paz».

En este sentido, medio en broma medio en serio, vengo sugiriendo a muchos de mis rectores magníficos, cuando han sido usuarios de la norma canaria, que adecuaran los discursos de ciertos actos académicos a nuestra modalidad, aunque lo cierto es que hasta ahora, ya fuera por el peso de la tradición o por una formalidad mal entendida, continuaran invitándonos a tomar asiento para iniciar la ceremonia usando la norma castellana: «Sentaos y descubríos», nos solicitaba en imperativo castellano la máxima autoridad académica, aunque acto seguido continuara su alocución en la más ortodoxa norma meridional: «Sean bienvenidos a este paraninfo» o «Les deseo un feliz comienzo de curso». ¿En qué quedamos?

En la ceremonia de este curso el rector, por primera vez, sí se dirigió a toda la audiencia en nuestra modalidad meridional, que es la de la mayoría de los hispanohablantes: «Señoras y señores doctores, siéntense y descúbranse». Y yo me sentí más aludido y mejor exhortado, como canario y como filólogo. ¡Magnífico, señor rector!

Y luego canté, cantamos todos, con el orgullo de sentirnos identificados con nuestra alma mater, «Gaudeamus, igitur, iuvenes dum sumus…».

Sí, en latín, como corresponde, y es que cada cosa (cada lengua, cada modalidad) debe estar en su sitio.