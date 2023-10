Investiduras

Querido amigo. Así como los ambiguos argumentos de Pedro Sánchez podrían entenderse, los de Núñez Feijóo son de una torpeza desesperante.

El presidente en funciones ha estado todo este tiempo evitando pronunciarse claramente sobre la amnistía y el referendo para la autodeterminación de Cataluña, pero es evidente que no quiere arriesgarse a perder de entrada los votos de los independentistas.

No sé quién habrá estado asesorando al candidato popular, pero ha desaprovechado unas oportunidades que hubiesen sido determinantes.

Así que, tal como estaba previsto, Núñez Feijóo fracasó en su intento de conseguir la investidura. Ahora será el turno de Pedro Sánchez que, presumiblemente, pedirá el apoyo de los independentistas, y ese será el momento en el que Feijóo debería defender su postura sobre la amnistía y el referendo de autodeterminación.

Sobre todo, cuando dice que tiene votos suficientes para gobernar, porque es verdad, solo tendría que ofrecer a los independentistas lo mismo que promete ofrecer Pedro Sánchez. Así de fácil, pero el gallego se enreda como un pulpo a la hora de explicarlo.

Debería decir bien claro que, por ejemplo, lo que no quiere es ser presidente de una parte del país, esa parte que quedaría cuando los independentistas hayan conseguido sus objetivos.

Pero tampoco creo que Pedro Sánchez se atreva a dar ese paso, por lo que, si nadie lo remedia, estamos condenados a unas nuevas elecciones.

Se encontrará entonces el gobierno de Madrid que, a base de negarse, ha conseguido reforzar el autonomismo, y todo se complicará para unos y otros.

De ser así, volverían las dificultades para los independentistas, y es esa, precisamente, la carta a la que juega Sánchez.

A todo esto, los canarios seguimos con nuestra agenda bajo el brazo revoloteando entre uno y otro partido. Me parece bien, pero, a ver si de una vez por todas entendemos que para defender nuestros intereses en el Parlamento de Madrid tenemos que votar unidos. No se trata de un asunto de ideologías, sino, tal como proclama Cristina Valido (CC) en el Congreso como única representante de Canarias: «Que nadie busque en nuestro apoyo razones ideológicas porque no las hay”, y que el presidente canario Fernando Clavijo, ratifica: «Nos comprometemos con quien se compromete con Canarias”, tanto si es el PP como el Partido Socialista.

En una democracia representativa como la nuestra y dadas las circunstancias actuales del Parlamento español, cualquiera podría ser presidente. Todo depende del valor que cada uno tenga de España como país soberano, valor que a ERC o JustsxCat le traen al pairo.

Estoy convencido de que, si Feijóo le hubiese garantizado a ERC el referendo por la independencia, Rufián no hubiese dudado un segundo en darle el voto para su investidura, da igual que VOX entre o no entre en el gobierno si lo que le importa es garantizarse la independencia.

Eso es lo que el PP no ha sabido vender y lo que CC debería valorar.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.