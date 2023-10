Libros en la basura

Esta semana han estado circulando por diferentes redes sociales y aplicaciones de mensajería las imágenes de dos cajas llenas de libros de literatura infantil y juvenil a los pies de un contenedor. Si no se han hecho eco de esta noticia, les invito a hacer un ejercicio: cierren los ojos e imaginen dos cajas llenas de cultura, de educación, de valores y del trabajo de sus autores, ilustradores y editores abandonadas en la basura. Sí, lo sé. O piensan que es una broma o un escalofrío te ha erizado el vello de la piel mientras el cerebro se te hizo un poco más pequeño. Porque cuando la literatura se denigra uno se hace menos inteligente. Ya lo dicen algunos estudios, como el que recoge la obra de Michel Desmurget titulada «La fábrica de cretinos digitales» en la que habla acerca de que los jóvenes de hoy son la primera generación de la historia con un coeficiente intelectual (CI) inferior al de sus padres. De esta forma vemos cómo el «efecto Flynn», que demostró durante décadas que el CI aumentaba de generación en generación, se invierte. ¿A quién culpamos? ¿A los dispositivos electrónicos? ¿A internet? ¿A la poca motivación de los adolescentes? Estos libros no llegaron al contenedor por casualidad. Formaban parte de la biblioteca escolar de un conocido colegio público de la capital que presume de progre. No miento, el sello del colegio se dejaba ver con descaro en las páginas que bailaban mecidas por la brisa nocturna del veranillo de San Miguel. Perdónenme la metáfora, es lo que tiene haber leído mucho y amar los libros y la cultura, que una se cree escritora. Me ahorro la ironía, vale. ¿Cómo es posible que un colegio se permita el lujo de deshacerse de cientos de lecturas de esa forma tan cruel? Y no me vale la excusa de que nadie los quería porque, por ejemplo, a mí me hubiesen venido genial para la biblioteca de mi centro y como yo pensarán muchísimo más profesionales. O esas familias que carecen de recursos, pero a las que les encanta leer. O incluso los mismísimos autores canarios de renombre cuyos libros aparecían allí, huérfanos. ¿No dice nada la Consejería de Educación? ¿También va a guardar silencio como ante otros tantos golpes que recibe la enseñanza? ¿Acaso esos libros no fueron comprados con dinero público? Cuando me enteré de lo sucedido me puse triste. Muy triste. Si un colegio es capaz de tirar ese material tan valioso en lugar de regalárselo a los niños de su centro, es que ya no hay esperanza y no solo decaerá el CI, sino que desapareceremos como especie. Y viendo lo visto, no sé si quizá es algo que nos merecemos. Desde luego, hay quienes están poniendo todo de su parte. Tanto en consulta como en el colegio me encanta trabajar la biblioterapia para la gestión emocional, pues a los niños les relaja descubrir cómo un niño que aparece en una historia ajena a ellos está pasando por su misma situación y se sienten acompañados y entendidos. Porque los libros salvan. Son la benzodiacepina contra la ignorancia. Si el alumnado no ve cómo le brillan los ojos a su maestro al hablar de todo lo que nos pueden enseñar las novelas, no podrán sentir la curiosidad de probar de eso que toma el profe: Cultura. Si los niños observan, porque los niños se dan cuenta de todo y de más, que su colegio tira los libros, ¿de verdad creen que van a dudar entre meterse en Tiktok o en Instagram o probar de ese vicio sano tan poderoso que es la literatura? Creo que voy a dejar el artículo aquí, y no por extensión, sino porque vuelvo a ponerme triste por lo sucedido. Un último apunte, si en algún momento quieren liberar espacio y lo que les estorba son los libros, la Obra Social los recoge en tu domicilio. Pon de tu parte. Aún estamos a tiempo.