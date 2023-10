Recientemente el batiscafo Titan fue víctima de una «implosión catastrófica», adjetivo en mi opinión superfluo habida cuenta de las previsibles consecuencias de ganarle la partida las 400 atmósferas de presión marina al cascarón de paseo turístico a 4000 metros de profundidad. Pero la noticia no ha hecho sino despertar uno de los traumas reprimidos en el fondo de mi subconsciente: la claustrofobia.

Ya en mis lecturas infantiles, una de las situaciones que más me angustiaban era la de quedarse atrapado mi protagonista en la exploración de alguna cueva. Tan sólo la idea de permanecer encallado en algún angosto recodo de una gruta, sin posibilidad de moverme, ni palante ni patrás, y encima solo y sin haber advertido a nadie de mis intenciones, me producía ese sudor frío tan recurrente en los relatos de peripecias infantiles.

Esta aversión a los espacios cerrados se vió reforzada en una visita a un submarino en una jornada llamada paradójicamente «de puertas abiertas» a la que asistí con un familiar al que no quise decepcionar.Aunque no se nos cerrara el estrecho tubo de acceso a la ratonera, más evocador de una alcantarilla que de una entrada a un navío, tan solo la idea de permanecer durante días en un espacio tan aquilatado que la tripulación había de alternarse en dos turnos para poder dormir en unos mínimos camastros «time sharing», me producía escalofríos.

Pero claro, el incidente paradigmático que no podía dejar de acudir a mi pensamiento en mis peores pesadillas, es fácil de adivinar. Ser enterrado vivo.

Ya sé que lógicamene no estoy solo en esta tesitura. De hecho, a principios del siglo XIX, azuzado por un relato de Edgar Allan Poe, irónicamente titulado «Entierro prematuro», dicho trauma llegó a adquirir proporciones epidémicas. El miedo irracional a ser enterrado vivo, que presume de un término científico, la «tatafobia» alumbró una pléyade de inventos para no verse en tan incómoda situación: la mayoría de ellos sobre la base de poder avisar desde dentro del féretro que todavía no tocaba amortizar al finado, mediante ingeniosos artilugios avisadores, en general variantes de simples campanillas, accionadas desde el interior del ataúd.

Pero en fin, no quisiera terminar esta particular fobia personal en tan tenebrosos términos. Permítanme por ello recordarles un episodio televisivo de Hitchcock, en el que un recluso de una cárcel consigue, en cierto modo, evadirse de la misma. El etnterrador del cementerio del presidio se había ingeniado un método perfecto para facilitar la huída de los reclusos, naturalmente previo pago. Cuando ocurría algún fallecimiento, el enterrador metía al candidato a la evasión dentro del ataúd del muerto de turno, cuya compañía compartía hasta ser desenterrado al poco tiempo, antes de agotarse el aire disponible. Pues bien, así se procedió con nuestro nuevo candidato. Lo que ocurre es que al tardar más de la cuenta la pactada liberación, nuestro hombre encendió su mechero, también para ver cual era su compañero de sepelio. Que por supuesto no era otro, ya lo habrán adivinado, que el propio enterrador.