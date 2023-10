Una observación: los plátanos ya no se ponen amarillos para avisar de su maduración, sino que su cáscara se mantiene de color verde pero con su carne bien comestible, muy al contrario de lo que pasaba hace unos meses. Encadenamos olas de calor una detrás de otra y empiezan a ocurrir cosas raras, aparte de esta sudoración desesperante que convierte el teclado en un charco. He leído varios artículos científicos sobre las altas temperaturas y el funcionamiento del cerebro. Ya no es sólo el estado de irritabilidad, que sube de grados a medida que el robot de la compañía energética te rebota a otro sin piedad alguna. Envidio a los colegas que, pese a esta calufa exaltada, son capaces de teorizar sobre los contactos de la maldita investidura, o sobre las mariscadas que con sus respectivas cortes se comieron Felipe VI y Juan Carlos I, uno en La Toja y otro en Sanxenxo. Uno ni puede ni se atreve. Los expertos destacan en sus informes que existen dificultades para establecer pensamientos más o menos originales, o simplemente cualquier idea que vaya más allá de coordinar el gesto para coger un vaso de agua fresca y llevarselo a los labios. Una demostración clara de la ausencia de frondosidad es esta columna, que va de un lado a otro, incapaz de cimentar algún tipo de estructura compleja y dispuesta a recibir un mérito, aunque sea una metopa de plata con ribetes que exalten un modernismo caduco. Otra observación: se me han muerto en un par de horas todas las plantas que tenía en el alféizar de la ventana, como si hubiesen sido atacadas por una especie de plaga que las dejó amarillas y exhaustas. No tuve tiempo de regarlas. Irreparable. Lo peor es que todo el mundo se queja de lo mismo. Por una calle o por otra, en la guagua o en el supermercado, siempre está ahí el recordatorio de este calor que provoca alteraciones de todo tipo. Errores con las citas previas, con la hora del médico, con la firma de un documento oficial, con la liquidación de un impuesto, con la lista de la compra... Un desastre absoluto. Un ejemplo básico de crac personal.