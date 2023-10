La tradición musical en Canarias ha sido y sigue siendo un referente cultural del que podemos sentirnos orgullosos. El excelente trabajo que se ha llevado a cabo para tener un Festival de Música de primer nivel, dos orquestas sinfónicas, festivales de ópera y zarzuela en ambas provincias y entidades como la Sociedad Filarmónica de Las Palmas son una buena muestra del interés y la pasión que la música clásica despierta entre los canarios.

Esta realidad contrasta severamente con la penosa gestión de los recursos humanos en nuestros conservatorios. Las últimas oposiciones se realizaron hace ya más de 30 años y todos los amagos de regularizar este esperpento han sido paralizados por los intereses de algunos, nunca del bien común. Esta situación ha condenado a los profesores que legítimamente querían poder acceder a las plazas a la arbitrariedad de un sistema que se muestra cada vez más oscuro.

No sólo se han paralizado las ofertas de empleo público de los años 2006 y 2015, sino que, para asombro general, las plazas de los conservatorios fueron las únicas que se han retirado del proceso de estabilización que aún se ha de completar antes del final de 2024. En resumen, las plantillas de los conservatorios están conformadas por un ejército de interinos con intereses enfrentados.

Yo trabajé como interina durante 12 años en los conservatorios de Canarias y pedí, junto con algunos profesores, poder opositar. Nuestra petición cayó en saco roto y finalmente tuve que opositar en la península para poder acceder a la plaza. Cuando solicité una comisión de servicios debidamente justificada para poder volver a casa me respondieron que las plazas estaban ocupadas, a pesar de que existían 13 vacantes de mi especialidad, según publicó la propia Consejería.

Para mi sorpresa, hace poco se ha concedido una comisión a un profesional que consiguió la plaza por la última estabilización. No es de recibo que se haya hecho fuera de plazo, para una especialidad distinta de la plaza de la que este profesional es titular, y en la que además no existe una vacante. Es decir, no hay horas suficientes para rellenar esa jornada que viene por comisión.

Este artículo no lo escribo con el fin de que a este profesional se le retire la comisión. No me mueve la sed de venganza, sino el hartazgo de presenciar irregularidad tras irregularidad en la gestión de personal. No importan las horas de estudio, el compromiso con la enseñanza de la música, el buen hacer diario en el trabajo.

La Administración no ha convocado oposiciones en más de 30 años, se otorgan las comisiones de servicio con total arbitrariedad, en las convocatorias de los concursos de traslados se publica que el 95% de las plazas en los conservatorios son a extinguir y se abusa de los nombramientos web.

Para que el lector lo entienda, se trata de convocatorias para cubrir plazas en las que se da un breve plazo de dos o tres días para que los aspirantes presenten los currículos y luego se escoge a uno de ellos sin que nadie tenga claro qué criterio se utiliza para la selección. En resumen, un sistema poco garante de preservar los principios de igualdad, mérito y capacidad que establece la ley de acceso al empleo público.

Por todo lo expuesto, pido a la Administración de Educación transparencia y claridad en la gestión de personal de los conservatorios de Canarias, solicito que paren de violar los derechos adquiridos legítimamente por los docentes y que piensen, aunque sea por una vez, en la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza musical en Canarias.