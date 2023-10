Ser una mujer iraní o afgana

Es sábado y esta ola de calor parece no querer irse de nuestras islas. Estoy sentada en una terraza de Santa Cruz leyendo un periódico que no es este que usted lee ahora, pero sí primo hermano. Al camarero que me sirve el café justo como me gusta, en vaso de cortado, pero solo y con un fisquito de leche condensada, le chorrea el sudor por la parte de atrás de la camisa. La gente pasea por los alrededores con ropa y espíritu de verano. Una noticia capta mi atención: una mujer iraní gana el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la opresión talibán. Narges Mohammadi no podrá acudir a la ceremonia de entrega de premios, ya que cumple una condena de diez años por darle voz a todas las mujeres de su país que están silenciadas. Me alegra que la lucha de Mohammadi no esté cayendo, relativamente, en saco roto, tanto como me entristece que, a su vez, este reconocimiento cambie poco o nada la situación que viven las iraníes. Sigo con la lectura y reparo en un artículo que recuerda a una joven de veintidós años, Mahsa Yina Amini, que murió bajo custodia policial por llevar el velo mal colocado. Tras la muerte de Amini, «Mujer, Vida, Libertad» se ha convertido en el lema de protesta de estas mujeres. Pero la cosa no queda aquí. Al pasar la página me golpea en la cara, en el alma y en la conciencia el siguiente titular: «Niñas de doce años convertidas en novias». Un escalofrío me recorre el cuerpo. Las familias, ante el temor de que los talibanes se lleven a sus hijas a la fuerza para convertirlas en sus esposas, que todos sabemos que la palabra correcta es «esclavas», negocian las bodas cuanto antes, pues entre más pequeña es la niña, más dinero ganan. Chiquillas de apenas trece años se ven obligadas a casarse con hombres de cuarenta y cinco. Sus maridos les prohíben estudiar, viajar o salir solas de casa. En resumen, las matan en vida. Alzo la mirada, abrumada por lo que me encuentro entre las páginas del diario, y observo a dos chicas andar alegremente de la mano. Otra muchacha pasea a su perro con un precioso vestido de flores que ondea con la suave brisa de la mañana. Mi marido, ese con el que he elegido casarme con total libertad y quien no tiene derecho a prohibirme nada, es más, me empuja con cariño y confianza a que luche por mis sueños, me pregunta preocupado por qué lloro. Ni siquiera me había dado cuenta de que las lágrimas habían ahogado la orilla de mi mirada. «De alguna manera soy cómplice del sufrimiento de las mujeres iraníes», le dije. Y así lo sentí. Por azar me tocó nacer en una época y en un país en el que me siento libre (a pesar de algunos partidos políticos con cierto tufo talibán que se quieren erigir en el poder). Un país que pertenece a una comunidad europea que no es perfecta, ya que aún hay muchísimo que hacer en materia de igualdad y violencia machista, pero con más voz y con más voto que otros países como Irán o Afganistán. ¿Y qué están haciendo? ¡Nada! Mirar para otro lado. Y esto me hace sentir aún peor, pues si nos tocara a nosotras, mujeres del primer mundo, vivir algo así, ¿cómo nos sentiríamos si hicieran como que no existimos? Allá por el año dos mil siete me leí la novela «Mil soles espléndidos» de Khaled Hosseini, que narra la vida de dos mujeres casadas a la fuerza con un zapatero de Kabul. El sufrimiento que ambas viven crea entre ellas un lazo de cariño y respeto que les dará la fuerza necesaria para afrontar su duro destino. Les recomiendo su lectura: si no podemos hacer nada por las iraníes o por las afganas, por lo menos que no caiga en el olvido su lucha.