Cura de humildad

Quien tenga la paciencia de leer mi columna de los jueves sabe que suelo alternar artículos de fondo, modo «tropezones», con reflexiones en racimo de carácter más liviano, modo «breverías».

Siempre me he ufanado del epígrafe «breverías», propuesto por un buen amigo en lugar del que venía utilizando usurpado, de «greguerías». Pues bien, este mismo amigo me sorprendió el otro día mostrándome unas fotos digitales de una presentación de un libro de D. Carlos Acosta García en la Real Sociedad Económica de amigos del País de Tenerife, ¡con el título de «Breverías»!

Antes de «tomar medidas», tal vez juzgado de guardia acompañado de mi editor, al haber sido el encargado hace un tiempo de publicar en forma de libro una recopilación de mis primereos artículos con el mismo título, decidí investigar en las redes sobre la existencia de este u otros posibles plagiarios.

Previa consulta a la RAE y al Diccionario del Español Actual de Manuel Seco , para cerciorarme de que el apelativo no fuera ya de dominio público, y figurara por ello recogido en algún léxico oficial, decidí cortar por lo sano y consultar a Amazon/libros, una de las mayores librerías digitales accesibles, y perfectamente asequibles a un simple toque de click.

¡Para qué fue aquello!

Tan sólo a título de ejemplo, les facilito los autores de algunas de las obras encontradas. No merece la pena reseñar el título de las mismas, pues todas llevan el mismo : «Breverías».

María Rosa Ciriquián Costi.

Rafael Hernández Rico.

Gerardo Mendive Michelini, autor uruguayo, que ya se permite adjetivar sus breverías,

elevándolas al rango de «Breverías españolas»

Marta Querol, que tras el título opta por aclararnos que se trata de «Artículos para lectores Impacientes».

Vicente Boado Quijano, precisando que lo suyo son «Breverías de miedo, amor, fantasía y vida».

Pero es que además, y aquí prefiero no hurgar en internet, pues lo que hago es hurgar en mi propia herida, resulta que algunos periódicos publican artículos sueltos, con el mismo epígrafe. A título de ejemplo me limitaré a citar los divulgados por «La Voz de Castilla», bajo el título regionalizado de «Breverías burgalesas». Publicadas además entre 1967 y 1969, con lo que no cabe siquiera la duda de que pudieran ser plagiadas de mis «Breverías (canarias)», que vengo escribiendo desde 2013 hasta el día de hoy. Mucho me temo que si sigo indagando acabaré tropezándome con «Breverías montañesas», «Breverías palentinas», o vaya Ud. a saber.

En resumidas cuentas, ya debía yo haberme barruntado que al no darse nada nuevo bajo el sol, y que «todo son reposiciones» como proclamaba un autor cuyo nombre no recuerdo, me limitaré a pedirles disculpas por mi falta de originalidad. Sic transit gloria mundi.

Y espero que no me tengan a mal que siga con mi denominación, sin obligarme a tatuarla con algún calificativo copyright del tipo «Breverías lambertianas».