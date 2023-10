Mejorada del campo y la catedral de Justo Gallego Martinez

Mejorada es un Municipio distante 20 km de Madrid. La primera vez que lo visité fue en 1970, por motivos de su abastecimiento de aguas, a cargo del Canal de Isabel II, era un pequeño pueblo paleolítico de agricultores y obreros, apartado de otros Municipios como Velilla de San Antonio y Rivas Vacíamadrid, que hoy han aproximado sus límites, en un prodigioso crecimiento, protegiendo identidades entre una cuidada y pujante vegetación. Por estas tierras corre el río Henares y tiene 23897 habitantes- Allí nació el 20 de septiembre de 1925, un ilustre personaje, sin escudos ni blasones, que ejerció como monje en el Monasterio del Cistercense de Santa María de la Huerta (Soria), que fue fundado en el siglo XII por el rey Alfonso VII. En 1084 La orden del Cister fue fundada por Bruno de Cologne, y a ella perteneció San Bernardo. Justo, que entró en el Cister con 27 años, enfermó de tuberculosis, regresó a Mejorada y consideró un milagro su salvación. Como buen cristiano, quiso dejar constancia de su agradecimiento a Dios y a la Virgen del Pilar. Para ello, ofrendó a la Virgen un templo monumental apoyado en unos pequeños conocimientos de arquitectura que aprendió en el Cister, corto de conocimientos pero sobrado de fé, seguidor de la frase «ora et labora, atribuída a San Benito. La personalidad de Justo puede ser enmarcada en la obra de Schopen hauer: «El mundo como voluntad y representación», porque Justo es la voluntad sin paliativos revestida en una fe que no admite fisuras. Por eso no es casualidad que empezara su duro bregar el día 12 de octubre de 1961, en terrenos de su familia. No le importó las palabras las chanzas y los comentarios de los ignorantes y envidiosos que siempre critican lo que no entienden. Cuando lo conocí llevaba un bonete rojo en la cabeza y una sonrisa que entendí angelical. Trabajaba sin descanso. Recogía restos de objetos para la construcción, ladrillos abandonados, botellas, verguillas, alambres, mosaicos de mil tamaños y mil colores, que colocó en el suelo de la nave central de su templo de 3 naves, que hoy lucen esplendorosos, iluminados por la luz que entra por sus ventanas (aún cuando el Cister no era muy amigo de que se abrieran los huecos). Bidones de gasolina, latas de aceite, una rueda de bicicleta le sirvió de polea.,,, Justo imitó a Cristo cuando este convirtió el agua en vino (Bodas de Caná). Justo convirtió desechos, en material divino. El templo tiene cubierta con chapas superpuestas al igual que bóvedas de medio cañon. Tiene de 35 a 40 metros de altura, 28 cúpulas y mas de 200 vidrieras, en la que incluyo el colorido Rosetón, flameando sobre la puerta principal. En nave central se pueden ver pinturas plásticas de Carlos Romero Silveira. Los herederos de la «Catedral» son los Misioneros de la Paz, del Padre Angel . Justo falleció el 20 de noviembre de 2021, a los 96 años y descansa, en el cementerio de su pueblo natal.

Junto a la puerta de entrada me impresionó, tumbado, a lo largo de un banco público, una escultura en, bronce, estremecedora «Cristo sin Techo». Cristo está tapado bajo una manta. Lo único que se ve de su cuerpo, son los pies descalzos donde se vislumbra el sufrimiento y se adivina los clavos de la Cruz. Es una magnífica copia de la obra del escultor canadiense Timonthy T. Schmalz. Hay varias copias repartidas en varias ciudades mundiales. El original se conserva en el Toronto Regis College (Universidad de los Jesuítas). La piadosa y dolorosa imagen, me recordó al «Cristo Yacente» del escultor aruquense Manuel Ramos González. que se expone en la iglesia de San Juan de Arucas. Este escrito en la cercanía del día del Pilar, es mi modesto homenaje a un hombre único, que entregó su vida a exaltar la gloria divina, con su impresionante obra. Recomiendo a aquellos que vayan a la Comunidad de Madrid, que visiten esta obra que aúna el arte y la fe. Mi recuerdo para el personaje que conocí hace 53 años. Yo le hablé del agua y el me recordó la importancia del agua en la historia del cristianismo y de paso me enseñó su gran obra maestra, todavía «patas arriba» .¡Aleluya!