El genocidio catalán

Lo que está ocurriendo en Cataluña con la educación clama al cielo. El caso Rubiales, que también tiene su miga, ha oscurecido la comprensión del problema hasta casi hacerlo desaparecer del horizonte informativo. Las idas y venidas del dirigente deportivo, con ser importantes, carecen del calado social y político de la situación lingüística en la comunidad catalana. Es verdad que el granadino se excedió en sus atribuciones; es verdad que su comportamiento merece un serio reproche institucional y es, igualmente, incontestable que se hace esperar la resolución del affaire del beso. Sin embargo, tan cierto es lo anterior como que, en una de las esquinas del territorio nacional, se está prohibiendo el uso del español en las aulas, así como la difusión y aprendizaje de la lengua de Cervantes entre aquellos que la tienen como lengua materna.

Son tan grandes los desmanes cometidos por las autoridades de la región, bajo el falso pretexto de la identidad soberana de un pueblo, que resulta extraño que, fuera de la amplia minoría afectada por las decisiones de los regidores locales, no se conciba el problema más que como una circunstancia secundaria al endiablado damero independentista de nuestro país. Y más extraño es que, como señalara Emilio Lledó, “nacemos en el lenguaje y vivimos en él”, en un artículo, Libertad y educación (2009), cuyo título habla bien a las claras sobre la realidad última que está en juego en la tierra del seny, donde muchos castellanoparlantes, lejos de poder expresarse o comunicarse en la lengua que habitan y comparten, son proscritos del sistema educativo, llegándose al extremo de negar la mera posibilidad de pensar en el idioma que da nombre a España. En otro lugar del mundo, uno en el que quizás la civilización no se confundiera con el esperpento, la noticia abriría los principales medios de información, pero aquí no pasa de la simple anécdota. Hemos llegado a convertir uno de los grandes problemas del sistema constitucional en el andancio de la política parlamentaria, algo que “no se puede resolver, sólo conllevar”, como ya pronosticara Ortega y Gasset en mayo de 1932, en un discurso dirigido a las Cortes Constituyentes de la Segunda República.

Para mayor indignación, ni unos ni otros, ni la derecha y menos aún las izquierdas, han sabido o querido atajar el desvarío de las lenguas en la educación. Además, el soberanismo se ha hecho fuerte en la demanda de más cesiones en este capítulo, desembocando en un recalcitrante sectarismo cuando no en el totalitarismo racista e identitario, por ejemplo, de Joaquín Torra, el que fuera Presidente de la Generalidad de Cataluña durante el denominado procés. Con todo, la tendencia a secuestrar los derechos lingüísticos de una parte importante de la población ha visto superada su desmedida ambición con la nueva pretensión de controlar la “lengua de pensamiento” de los escolares. Cabe concluir que, al margen de las noticias virales de este verano que toca su fin, la existencia del “problema catalán” ha dado un paso más en su alocada espiral hacia el genocidio cultural.