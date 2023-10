Nueva edición del contencioso israelo-palestino

El conocido historiador Bernard Lewis (1916-2018) escribió, en un pasaje final del ensayo titulado ¿Qué ha fallado? (What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response. Oxford University Press, 2002), que un número cada vez mayor de personas en Oriente Próximo se plantea dos cuestiones vitales para los pueblos que lo habitan: ¿quién nos ha hecho esto?; es decir, ¿quién es o quiénes son responsables del cíclico enfrentamiento en que están instalados los pueblos que habitan tal Región? Y otra cuestión de no menor importancia que la anterior, según Lewis, sería ¿qué hemos hecho mal nosotros? El horizonte inmediato del conflicto cabría formularlo siempre, según el destacado orientalista, con otra interrogación: ¿cómo podemos arreglar la situación?

El lector recordará que desde hace más de un siglo (1916) se firmaron los acuerdos Sykes-Picot para ventilar diplomáticamente la suculenta herencia territorial del, entonces, casi extinto imperio turco-otomano. De aquellos acuerdos surgieron varios contenciosos entre los Gobiernos del mundo árabe. A partir de 1948 surgió el contencioso por excelencia entre dicho mundo árabe y el recién fundado Estado de Israel. Cuando nos hemos despertado la mañana del pasado sábado 7 de octubre de 2023, el movimiento de tenaz resistencia palestina contra el Estado de Israel en la zona suroeste de Gaza, no exento de conexiones con la zona de Cisjordania, la tupida (y a veces estúpida) red informativa de los tiempos que corren hizo saber al mundo el sorpresivo ataque bélico que Hamás estaba iniciando en territorio israelí. Se trató, por tanto, de un ataque por sorpresa justo cuando los creyentes judíos celebraban la fiesta religiosa del Sucot. Tal sorprendente ofensiva ha generado una expresión como la que, aproximadamente, sigue: Israel ha sufrido un golpe militar como no lo sufría desde que una coalición de potencias árabes circundantes derrotó al, hasta entonces, imbatible ejército israelí o Tsahal. Salvo, claro está, cuando tuvo lugar la exitosa penetración de tropas árabes en diferentes territorios de Israel el 6 de octubre de 1973, dicha también guerra del Yom Kipur (o del Ramadán). Sobre las cuestiones atinentes al Oriente Próximo contemporáneo que Bernard Lewis dirigió a sus lectores, les corresponde a estos indagar algo más en las diversas explicaciones historiográficas que se han ido prodigando desde 1973 en adelante en torno al tema de la guerra y la paz entre “hermanos enemigos” que se combaten por obtener la supremacía en un país y en una ciudad como Jerusalén tres veces santa por serlo también para la cristiandad. Si no resulta improcedente, sugiero al lector de esta columna que consulte la opinión de Elie Barnavi, exembajador de Israel en Francia y responsable de unas páginas excepcionales que llevan por título Israël-Palestine: une guerre de religion? (Editions Bayard Centurion, 2006). A lo que añadiría “The Middle East may never be the same” (James Dorsey, 9 de octubre, https://www.youtube.com/watch?v=GSCFxVulrgo)