Padre Pedro Fuertes: hombre bueno y sonrisa eterna

Hace ya un año que falleció el Padre Pedro Fuertes -claretiano humilde- el hombre bueno, de sonrisa eterna, que se nos fue en presencia, aunque le seguimos teniendo presente en nuestras vidas.

Le tenemos presente cada vez que le recordamos, porque recordar es algo que nace en el corazón y desde el corazón. No sólo pensamos en él, si no que le recordamos, y todo recuerdo es algo más que el pensamiento. Es un decir te quiero, y un oír: y yo a ti también; es un rememorar esas vivencias, esas anécdotas, esas sonrisas que reflejaban: el estoy contigo, te entiendo y te comprendo; esos gestos, que no necesitaban palabras, esas miradas que lo decían todo sin decir nada; esas palabras que sí nos dijo, y que oímos de nuevo cada vez que pensamos en él.

Simplemente, quería acercarme de nuevo, recordar de nuevo, al hombre bueno, al sacerdote eterno, al pariente cercano que nos inundó con su sonrisa, con su cercanía, con sus enseñanzas, con su estoy a tu lado sin que se note, o notándose, cuando decía: “sabes que te quiero mucho”.

No nos olvidemos del hombre bueno, porque siempre está y estará ahí, a nuestro lado, con esa alegría plena, que irradiaba bondad, y que espero, siga siempre en nuestro recuerdo, en nuestros corazones.

Aquí nos ha dejado sus sermones, llenos de amor por Dios; sus libros y escritos, llenos de sabiduría; sus clases, llenas de enseñanza; sus palabras, llenas de sentido común; y sus acciones, llenas de amor al prójimo, porque él servía a Dios, y hacía el bien a los demás.

Padre Pedro Fuertes, te recordamos, y te echamos de menos; espéranos junto al Padre, al igual que hiciste apenas cinco meses después, esperaste a tú sobrino Arturo, que se nos fue demasiado pronto, y que vivimos el enorme dolor y vacío de su pérdida, a través de los ojos y lágrimas de sus padres.

Adiós, Padre bueno, adiós Pedro Fuertes; siempre en el Recuerdo, siempre en el Corazón.