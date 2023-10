Un debate profundo ante la legalización del cannabis

Un buen número de entidades y profesionales que trabajan en la prevención y el tratamiento de adicciones, emprendieron hace ya unos años el proceso de reflexión interna y compartida en torno a la legalización del cannabis. Si algo se saca en claro de los debates que se dan entre quienes están en la primera línea ante las problemáticas que puede generar el consumo (salud mental, conflicto familiar, fracaso escolar y laboral, síndrome asocial, puente hacia drogas duras… en definitiva exclusión social), es que este no es un debate de si o no. Reducir el análisis es reducir las propuestas y por tanto las soluciones a un amplio abanico de intereses, conflictos cruzados y claro está, contradicciones.

La red nacional de Adicciones UNAD, aglutina a un número enorme de ongs dedicadas a combatir los problemas que genera el consumo de drogas. Hace unos años realizó un proceso de reflexión y trabajo de propuestas en torno a esta cuestión. No solo sigue plenamente vigente, sino que debería ser un apoyo desde su lectura y divulgación para el abordaje político y por tanto ciudadano de cómo regular el consumo. A mucha gente le puede parecer contradictorio que dichas entidades planteen la regulación del consumo de cannabis, como si su posición solo pudiera situarse a favor de la prohibición. Es cierto que el consumo genera un riesgo que en muchas ocasiones produce daños, que además se suelen localizar en la juventud, con efectos duraderos a lo largo de la vida y de muy diferente índole. Por eso apuestan por una regulación basada en la prevención, garantizando recursos para que dicha juventud esté informada y concienciada de esos riesgos, al igual que quienes necesiten de tratamiento por el daño que sufren tengan acceso a recursos públicos y de calidad.

Apuesta también por esa regulación desde un marco legal que no penalice a las personas consumidoras o al autoconsumo, y sobre todo que no se base en una desregulación a la carta que solo vea el enorme negocio que puede producir (especialmente para grandes multinacionales). En definitiva, un modelo de interés público y donde sea urgente entre otras la regulación del uso terapéutico y sus beneficios para la salud de muchas personas. Desde esta experiencia vemos como la prohibición per se no sólo no ha evitado los problemas graves asociados al consumo, sino que ha lucrado a redes criminales que en algunos casos se relacionan por ejemplo con el tráfico de personas. En cualquier caso y volviendo a la idea central, este decálogo de las entidades se basa en reivindicar análisis y debates profundos totalmente alejados de intereses económicos o electoralistas. Las personas y familias que sufren los daños que puede producir el cannabis y quienes trabajan en ayudarles, merecen que el conjunto de la sociedad pueda tener información y opinión para que las leyes surjan desde esos procesos.