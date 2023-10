David contra Goliat

Hay dos clases de personas: las que se quejan de que las cosas deben mejorar y las que hacen lo posible para que cambien. Tú, ¿a qué grupo perteneces? Siempre es la misma historia. El mundo en el que vivimos está plagado de Goliats. Existe una continua lucha ante las injusticias que se acometen. Podríamos dejarlo pasar, resignarnos y hacer como si nada sucediera, pero cuando sientes que la manera de ejercer el poder supone un claro menosprecio al sacrificio y esfuerzo, sumado a una vulneración de principios y derechos, es imposible permanecer impasible.

Mi nombre es lo de menos, soy simplemente «la que da la cara». Represento a un colectivo que lucha por sus derechos; derechos que se han visto pisoteados sin ninguna consideración, a pesar de numerosos intentos por ser escuchados.

Hemos constituido una plataforma de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria de Canarias afectados por la «no convocatoria» del concurso de traslados, puesto que a pesar de que sacamos plaza en la OPE (Oferta Pública de Empleo) 2007, aún no se nos ha permitido poder mejorar el destino. El último concurso de traslados fue nada más y nada menos que hace más de 15 años (abril de 2008) y en este participó el personal que había obtenido plaza en la OPE anterior a la nuestra. Se destaca en dicha convocatoria lo siguiente: «… procede la normalización de los procesos de movilidad, con el fin de dar cumplimiento a las previsiones legales y reglamentarias en cuanto a la periodicidad de las convocatorias no sólo de selección, sino también de provisión de plazas». «Con esta medida se ha pretendido evitar, por un lado, que el personal de nuevo ingreso pudiera acceder con la nueva oferta de empleo a plazas con mejor destino…».

Parece, por tanto, que ni dar cumplimiento a los imperativos legales en cuanto a la periodicidad necesaria de las convocatorias de movilidad (preferentemente cada dos años), ni evitar que el personal de nuevo ingreso acceda a mejores plazas que el personal que aprobó la OPE 2007 (con mayor mérito acreditado), estén en la hoja de ruta.

¿En qué momento se volvió todo tan disparatado? Comencemos por el principio. La estabilización del empleado público se pone en marcha tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de abril de 2020, por el que el Alto Tribunal Europeo reconoce el abuso en la temporalidad del empleado público en España.

El objetivo de la reforma es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones públicas españolas. La Ley 20/21 de 28 de diciembre pretende reforzar el carácter temporal de la figura del personal interino e implantar un régimen de responsabilidad que constituya un mecanismo disuasorio de futuros incumplimientos.

Sin embargo, tal y como está planteada la estabilización en Canarias, daría mejor derecho a ocupar determinada plaza a un temporal, en perjuicio del derecho a ocupar esa determinada plaza por parte del personal estatutario fijo. Es inadmisible la discriminación de este último, a favor del personal temporal por actos propios de la administración, o mejor dicho, por precisamente lo contrario (no convocar los correspondientes procesos selectivos en tiempo y forma) y que esto mismo derive en una iniquidad.

Expresamente el art. 2.4 de la Ley 20/2021, dispone que los mecanismos de movilidad o de promoción interna, previos de cobertura de plazas serán compatibles con los procesos de estabilización. Además, la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública da una serie de orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización, entre los cuales se especifica que «no existen obstáculos para ofertar en concurso de traslados a quienes ya sean funcionarios de carrera o personal laboral fijo, previamente a la adjudicación de las vacantes de la convocatoria de estabilización, las plazas ocupadas de forma temporal, o las que se creen a fin de desarrollar este proceso y ofertar en el proceso de estabilización las resultas generadas en dicho proceso».

Luego en una interpretación razonable, coherente y sujeta a derecho de ambos preceptos, lo correcto sería permitir la movilidad del personal fijo, independientemente de si la estabilización se hace a la par o no, pero primando siempre la elección de plaza prioritaria entre los que han obtenido la condición de personal estatutario fijo; es decir, se estabiliza la plaza y quienes deseen concurrir a ella, lo deben hacer conforme a los procedimientos ordinarios. Hacer lo contrario supone una vulneración de los principios de mérito, capacidad y equidad, así como una clara discriminación hacia el personal que ha superado una oposición.

La «excepcionalidad» de la normativa por irregularidades inherentes a la propia administración, no puede justificar la lesión a los derechos de quienes han accedido a la condición de personal fijo conforme a los procesos reglados; haber superado la oposición, no puede ser nunca un desmérito o una desventaja frente a quien no lo ha hecho.

La administración pretende otorgar privilegios a quienes no superaron la oposición por desidia en su propia gestión, premiándolos directamente con la adjudicación de la plaza que desempeñan. Tanto es así, que si el propio personal fijo hubiera suspendido la oposición, se encontraría en mejor situación que en la que se encuentra actualmente, con mayores privilegios y mejores opciones, en cuanto al acceso a una plaza en concreto.

Somos conscientes de que estamos ante una doble lucha. Por un lado, la administración es poderosa, cree poder hacer «lo que quiera», «como quiera» y «cuando quiera»; por otro lado, están los sindicatos médicos, que paradójicamente no tienen interés alguno en que se hagan las cosas como deben hacerse, es decir, respetando los principios constitucionales. Existe un incomprensible empeño en que el personal temporal obtenga mayores privilegios que los fijos en cuanto a la adjudicación de plaza y que esto se haga a la mayor celeridad.

En ningún caso consideramos que la estabilización no deba realizarse, todo lo contrario, lo hemos reiterado en numerosas ocasiones. Apoyamos a nuestros compañeros, para que las irregularidades acontecidas hasta el momento, se subsanen. De hecho, nosotros mismos nos encontraríamos en su misma situación de no haber aprobado la OPE 2007, pero lo que no es de recibo es que tengan un trato preferencial en cuanto a la elección de plazas y menos aún considerando que desde hace 15 años no ha habido un concurso de traslados que nos haya permitido mejorar el destino adjudicado (alejado en la mayor parte de los casos).

Somos pocos, lo sabemos, pero no tontos. No vamos a permitir semejante atropello. Bastaría el sentido común para ser conscientes de lo absurdo de la batalla, pero este, hasta ahora, parece no haber sido suficiente.

Lo que estamos demandando es bien sencillo: cada cosa en su orden y a cada cual lo que le corresponde. «Al César, lo que es del César».

Resumo planteando dos sencillas cuestiones: ¿Es justo que obtengan mejor plaza aquellos que no aprobaron la OPE que aquellos que sí lo hicieron? O peor aún: ¿Tiene lógica que aquellos que aprobaron la OPE se encuentren en peor situación habiéndola aprobado que de haberla suspendido?

La Filosofía del absurdo.

«Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con honda, e hirió al filisteo en la frente; y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano». (Samuel 17, 49-50).