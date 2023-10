Migración: civismo frente a chillidos

La migración en Canarias es una bomba de relojería. Pero no por las protestas de ciudadanos que, sin ser xenófobos, ven su malestar social y político acelerado por los escenarios alarmistas que dibujan ciertos gestores públicos. La responsabilidad cívica que se les presume debería aplastar, con determinación, esos calificativos dirigidos a enervar los ánimos de las personas. La solvencia y la prudencia, por supuesto que también la diplomacia, necesitar estar en el escalón superior: aquí no proceden chillidos de alcaldes o alcaldesas en defensa de una supuesta ocupación de su territorio, ni tampoco los que se imaginan una Lampedusa, el mejor reboso para obtener los réditos políticos soñados. La migración entraña todas las derivaciones de los principales problemas que agobian al planeta, desde los grandes éxodos por guerras o sistemas políticos inhumanos, al hambre por una sequía pertinaz alimentada por el cambio climático. Frente a algo tan descomunal, como lo podría ser la presente huída de los palestinos de Gaza, cabe arrimar el hombre y no sobreactuar. El sosiego no significa aceptar sin más incumplimientos flagrantes de los derechos humanos. Por supuesto que es necesario afrontar con firmeza estas violaciones, pero en los contextos correspondientes, y no con otro quebrantamiento como respuesta. El Archipiélago no tiene más remedio que acentuar un protagonismo constructivo: sobran los reinos de taifas donde la autoridad local esgrime o zarandea los migrantes que han llegado a su puerto, con el objetivo, claro está, de empapar con gasolina un programa político moribundo. La dimensión global de los movimientos migratorios, su fuerte carácter expansivo e influyente, obliga al despliegue humanitario, sin la búsqueda de beneficios para la contabilidad nativa. De otra parte, Canarias no puede seguir dando bandazos con la política migratoria, en el exclusivo rol de victima. Tiene que hacer valer su estatuto en la UE para estar en el nuevo orden que prepara Bruselas para equilibrar la balanza de la migración.