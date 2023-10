Costes de una investidura

El PIB per cápita del año pasado apenas supera en 3.500 euros al de 2014. La productividad española sigue en picado y la inversión en I+D+i continúa lejos de la media de la zona euro. Más de 12.300.000 personas está en riesgo de pobreza severa y exclusión social, nada menos que un 26% de la población total; en 2008 rondaba el 23% --aunque debe reconocerse que entonces algunas variantes estadísticas para calcular la tasa Arope eran distintas -. Aunque existen avances, en particular desde 2014, las diferencias en riqueza y pobreza entre comunidades autónomas siguen siendo mucho más amplias que entre las regiones que integran Francia, Alemania o Austria. Todo compromete gravemente los objetivos asumidos por España en materia de cohesión social y territorial con el horizonte del 2030. En el caso de Canarias los indicadores se agravan. Existe una tabla muy interesante para establecer una situación de privación material severa: trece hábitos o acciones de consumo y actividad de las cuales el ciudadano no puede practicar siete o más: no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, no puede disponer de un automóvil, no puede permitirse dos pares de zapatos en buenas condiciones, se ha retrasado en el pago de gastos relacionado con alquiler, hipoteca, gas, comunidad al menos tres veces en el último año… Pues bien, a finales de 2022 un 15% habían caído en la privación severa, frente al 12,4% de 2015 y al 3,9% de 2008. Es impresionante que más de un 60% de los canarios tengan dificultades para llegar a finales de mes, que se haya disparado el uso de tarjetas de crédito entre los isleños, que ya no baste con un empleo para afrontar los gastos domésticos aunque cobres la friolera de 1.200 euros, que tantos profesores como alumnos – por utilizar simplemente una referencia – renuncien a destinos académicos porque les resulta imposible afrontar los disparatados alquileres que se les exigen.

No, la España de 2023 a la que canta Zapatero no es una arcadia donde manan la leche y la miel y los votos progresistas. Es un país gobernado por postsocialdemócratas que han cambiado la prudencia de antaño por un populismo despendolado, ofertando subsidios, ayuda, exención o beca cada día y cada tarde de la última campaña electoral. Postsocialdemócratas acompañados por poscomunistas a los que la economía no les interesa gran cosa. Lo que les interesa es el gasto presupuestario. La estrategia económica --¡puaj¡ -- es una guarrindongada de derechas como, no sé, los callos con chocolate. Todos saben – incluido el expresidente Zapatero – que la amnistía y (algo de lo que se habla menos y tendrá un impacto muy anterior) la condonación de la deuda catalana con el Estado es el precio que Sánchez debe pagar para contar con los votos de JxC, pero no para salvar un proyecto de país razonable, coherente y bien encarrilado, porque ese proyecto no existe y los ciudadanos tienen cada día más dificultades para salir adelante mientras una mema propugna no trabajar los viernes, pócima mágica izquierdista que ya se escuchaba hace medio siglo. Más bien debemos pensar lo contrario: los costes que tendría para España – es decir, para nosotros – decisiones como una condonación de la deuda catalana, un sistema de financiación autonómica donde Cataluña y el País Vasco reduzcan su aportación a un mínimo semisimbólico o, eventualmente, una nueva declaración de independencia desde la Generalitat ante la que el Gobierno central ya no tendría instrumentos jurídicos de defensa en el código penal. ¿Cuánto afectarían estos tres supuestos al resto de los ciudadanos españoles? ¿Qué coste económico supondría cada una de esas hipótesis y cómo tendríamos que asumirlo mancomunadamente? ¿Tendrá el PSOE la amabilidad de explicar– en la voz de Sánchez o de su servicial oráculo, Zapatero – no solo cuál es su modelo de organización territorial del Estado para la próxima década pero, sobre todo, cómo se va a financiar? En términos constantes y sonantes, ¿qué pasta se necesita para mantener el bibloquismo?