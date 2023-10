Cuando estar preso tiene más ventajas que estar enfermo

Hace unos días tuve que pasar horas en el Materno Infantil acompañando a un familiar que fue intervenido. Nada de lo que preocuparse, por suerte contamos con sanitarios de un nivel profesional y humano que debe enorgullecernos como sociedad. Porque cuando uno se queja de la sanidad, en ocasiones, corre el riesgo de meter en el mismo saco a médicas, enfermeros, celadores, y nada más lejos de la realidad. Los culpables de que la sanidad de nuestro país vaya cuesta abajo y sin frenos no la tienen ellos, sino los políticos. Recuerden ese dato, sobre todo, en época de elecciones. En la habitación de la paciente había una tele a la que tenías que alimentar con un euro cada hora y media para poder verla. Un euro por noventa minutos, que, si cuentas el tiempo de los anuncios, no te da para una película entera. Pregunté si había alguna sala común en la que se pudiera disfrutar de acceso a la televisión de forma gratuita y me dijeron que no. Además, luego me pareció una pregunta absurda, pues la paciente no podía moverse. Así que optamos por comprar tiempo de ocio. ¿Podría haber llevado un iPad o un pc? Sí, siempre y cuando la persona que estaba ingresada tuviese facilidad para manejarse con los aparatos electrónicos, que no era el caso. Entonces, me sucedió lo que me suele suceder cuando veo algo que no me parece justo, que los artículos se van dibujando en mi cabeza. Es como si escuchara el traqueteo de las teclas del ordenador entre neurona y neurona cuando hacen la sinapsis. Y me hice la siguiente pregunta: ¿por qué un preso puede ver la tele -en las zonas comunes, ya sé que en sus celdas no- de forma gratuita después de haber infringido la ley y una persona enferma tiene que pagar por el mismo derecho? Como no quería meter la pata me informé a través de amigos que trabajan en cuerpos de seguridad del Estado y, efectivamente, este dato es real. Curioso. E injusto. Yo no pretendo que las cárceles españolas sean como Guantánamo, pero si las prisiones cuentan con zonas comunes en las que disfrutar de la televisión o de hacer deporte de forma gratuita, cuando las personas acaban allí por cometer un delito, de menor o mayor grado, pero un delito que ha perjudicado a terceros, que un enfermo no tenga el mismo derecho me parece un insulto a la buena conducta. En el caso de mi familia, aunque lejos estamos de revolcarnos entre billetes de quinientos euros como el Tío Gilito, pudimos hacer frente a ese gasto los días de ingreso. Pero, para hacernos una idea, siete días de ingreso por seis euros diarios de televisión, como están las cosas, es un abuso. No vamos a hablar de quebrantamientos a la ley, igual de mal está el narcotráfico, como la corrupción, o el atraco con violencia. Sin embargo, los asesinatos, la violencia machista, el proxenetismo o la pederastia, en especial, la pederastia, saca lo peor de mí. Imaginarme a esas personas viendo la televisión gratis a la vez que visualizaba a otras sin recursos económicos enfermas y comiendo techo porque no pueden permitirse un euro por noventa minutos de distracción, me hirvió la sangre. Porque no se puede hacer caja a través del sufrimiento. No es ético. Este artículo no cambiará que las personas que siguen luchando por su vida entre las cuatro paredes de un centro sanitario vayan a conseguir que la televisión sea gratuita, pero si alguien relacionado con la política lo lee, ojalá sienta vergüenza y culpa, aunque empiezo a pensar que determinados cargos públicos se inmunizan a esas emociones y nosotros, como sociedad, nos vamos anestesiando ante estas injusticias.