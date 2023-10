Breverías 125

Estaba rememorando el listado de enfermedades que nos brindan por la tele las series de médicos, y constato que no puedo sustraerme a los prejuicios que su propia denominación nos sugiere. En un mismo episodio televisivo se citaban por ejemplo el síndrome Kawasaki, que a mí me sugiere una dolencia fulminante, a la velocidad de una moto. Si hasta la palabra lo indica; esto ”sakawa akí”.

La enfermedad de las vacas locas también suena fatal, tal vez por su pronunciación, de las que desencaja mandíbulas. Se escribe Creutzfeldt-Jakob, pero se pronuncia Kroitzfeltyakob. ¡Da miedo!

Sin embargo le enfermedad neurológica Guilliain Barré, ciertamente severa, como que no lo aparenta. ¿A que en francés suena más inofensiva? ¿Como Cabernet Sauvignon, tal vez?

*

Uno de los placeres de la abuelez es sin duda ver crecer a los nietos, rememorando los hitos ya vividos con los hijos. En el ”déjà vu”suelen desfilar el primer diente, los primeros pasos, la primera palabra inteligible, y ya sobre los dos añitos el abandono de los pañales y la primera sentada en el inodoro. A raíz de la incorporación de la sexta nieta a mi familia, pudimos gozarnos hace escasos días este momento solemne. Efemérides evocadora sin duda de tiempos pretéritos, cuando los monarcas de los siglos XVI y XVII disfrutaban, cuando hacían sus necesidades, de la presencia de uno o varios ayudantes o cortesanos que les ayudaban en tales menesteres. Dicha tarea era un privilegio concedido a escasos validos, de total confianza del rey. En tiempos de Enrique VIII la denominación de dicha prerrogativa era la de ”mozo del taburete”. Posteriormente se multiplicó el número de asistentes a dichas regias servidumbres, y luego ya la cosa se desmadró en las ceremonias subsiguientes, cuando el monarca se levantaba y desayunaba. En el caso de Luis XIV, lel rey sol llegaba a recibir hasta 22 personas en sus aposentos, un honor reservado a los allegados de mayor rango o alcurnia. En cualquier caso, si visitan Versalles, o simplemente el palacio de Aranjuez, no dejen de contemplar los excelsos retretes reales, casi siempre forrados de lujosos terciopelos, y en algunos casos con acomodo en la misma estancia para varios invitados, testigos privilegiados de las labores íntimas del soberano.

*

Tuve la fortuna hace unos días de ser invitado a un aperitivo en un hotel de campanillas de Las Palmas, recientemente premiado como el mejor de España.

En un momento dado al atenderme un camarero, solícito como correspondía a la categoría del hotel, me tomé la libertad de felicitarle por trabajar en un establecimiento digno de tan alto galardón. Pero lo curioso es que me agradeció el cumplido, aunque ignoraba tan envidiable tesitura. Intrigado por tal desconocimiento, abordé a dos empleados más del hotel, con idéntico resultado. Pues me parece imperdonable que la dirección no haga partícipes a sus empleados de un honor que sin duda les ha de llenar de justificado orgullo y ganas de esmerarse y superarse.

¿O acaso teme que el personal les pida un aumento de sueldo?