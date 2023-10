¿No conoces a Miñarro?

Hay tantos directores generales que alguno se te escapa. Fernando Miñarro Mena, que acaba de anunciar su dimisión como director general de Infraestructura Educativa, era en realidad un viejo y pulido conocido. Hace apenas un año se convirtió fugazmente en noticia con sus extravagantes impertinencias cuando aposentaba sus glúteos en la dirección general de Infraestructuras Turísticas de Canarias. Era un tipo tan creativo – su obsesión es esa creatividad que le atormenta mañana y noche – que al inaugurar algunas dependencias puso una plaquita con su nombre, como si duda la hubiera puesto Leónidas con el suyo en las Termópilas si el líder espartano hubiera tenido tiempo. La entonces consejera de Turismo, Yaiza Castilla, que no se distingue por su sentido del humor, pidió la cabeza de Miñarro –que por entonces no militaba en la Agrupación Socialista Gomera – a Casimiro Curbelo. La gota de guarapo que colmó el vaso fue la contratación por Miñarro de dos empresas de comunicación para que exaltasen su talento y dedicación al margen del resto del departamento.

Para hacerse una idea del concepto estratosférico que el señor Miñarro tiene de sí mismo a sus 35 años tal vez baste echar una ojeada a su autobiografía en Linkedin, red social donde se define como “artista y arquitecto”. Como otros flechazos políticos de Curbelo, es un canario (digamos) reciente y estudió arquitectura en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, “donde exprimió al máximo su faceta técnica (sic) y destacó por su gran capacidad de trabajo y creatividad”. Una vez exprimido “hizo un máster de diseño arquitectónico computerizado” y se especializado en la tecnología BIM. Aún más, “ha trabajado en importantes estudios de arquitectura, ha desarrollado proyectos de investigación en la universidad, ha impartido clases en centros de formación especializados y ha recibido varios premios y menciones a lo largo de su carrera”. También cuenta que ha expuesto en varias salas. Sobre lo que expuso – sin duda por modestia-- no cuenta nada. Que en vez de ganar el premio Prizker este admirable talento se conforme con ser director general de un Gobierno autónomo ultraperiférico es realmente sorprendente, pero la explicación es, como suele ocurrir en estos casos, Casimiro Curbelo.

En el mandato pasado el caudillo gomero confiaba en Yaiza Castilla pero preveía que la consejera actuaría con excesiva autonomía, y para televigilarla le puso una viceconsejera --Teresa Berástegui -- que no sirvió para eso, como para nada; y a un director general, el joven aunque suficientemente egomaniaco Miñarro, que lo único que supo hacer es liarla. El asunto llegó a ser tan grotesco que incluso llegó al Parlamento y Castilla no se cortó un pelo en poner a parir a un director general que era más de Casimiro que suyo. Ese mismo individuo, con esos simpáticos precedentes, fue impuesto por el líder de la ASG para encargarse de la Dirección General de Infraestructura Educativa. Como comentaba ayer un compañero, el resto de las direcciones generales de la Consejería de Educación, dirigida ahora por Poli Suárez, se dedican a pagar nóminas. Es en Infraestructura Educativa donde está la mandanga inversora y Curbelo tiene en La Gomera una larga lista de centros de primaria y secundaria cuya rehabilitación y equipamiento quiere que sean prioritarios para la Consejería, al igual que su anhelada Ciudad Deportiva y Educativa. Miñarro dejó ver parte de la verdad ayer, cuando manifestó que a su juicio una próxima modificación del reglamento organizativo de la Consejería de Educación restringirá en algunos casos y eliminará en otros la capacidad de la Dirección General de Infraestructuras. Y Curbelo no está dispuesto a permitirlo porque, entonces, ¿para qué diablos quiere esa dirección general? El mismo día en que Suárez se reunía con el presidente del Cabildo de La Gomera publica su dimisión Miñarro. La causalidad es –por decirlo así -- extremadamente improbable. Porque esa renuncia es un pequeño órdago de Curbelo. O se olvidan del nuevo reglamento, o yo lo reviso o vete a saber lo que puede pasar. Ah, la reunión con Poli Suárez muy bien, muy cordial, muy provechosa. Curbelismo puro y duro. ¿No conoces a Miñarro? Pues puede que sea el próximo director general de Infraestructura Educativa.