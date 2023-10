Parece que se olvidan del día después del 11-S

El nivel de desbordamiento que alcanza el lenguaje de los políticos, cada vez más crispado, polarizado e ideologizado, no resulta el más conveniente para afrontar el conflicto israelí-palestino y su reflejo en las capitales europeas. Vemos como se abuchea al filósofo y psicoanalista Žižek en la Feria del Libro de Fráncfort por reclamar un arreglo para la cuestión palestina; el pepero Esteban González Pons llama «antisemita» a Belarra, que pide una condena taxativa sobre Netanyahu; llueven los magazines televisivos donde se defiende de manera desgarrada una u otra bandera... Sería deseable de todas todas prudencia y no las poses de gallitos en riña (o con las piernas sobre la mesa) para no dar pie a actos terroristas como los que sacudieron a las urbes europeas después del 11-S, en Atocha sin ir más lejos. París vive la amenaza de las bombas con desalojos de sus aeropuertos o de Versalles. Lejos del fragor de la vidas que se pierden en Gaza o del desenlace de los secuestrados por el grupo Hamás, a los alemanes les vuelve a escocer su deuda emocional con los judíos. El estado de alerta avanza y los policías de todo el mundo tratan de encofrar a los llamados lobos solitarios. En tiempos de crecida de la ultraderecha y la asimilación por parte de la derecha de los discursos excluyentes, el conflicto que se desarrolla en Oriente Próximo tiene todos los ingredientes para ser utilizado para desestabilizar. Y no olvidemos a Putin y el apagón que ha sufrido su invasión de Ucrania. Pero no dejemos atrás tampoco su falta de escrúpulos para intoxicar y fraccionar el compacto de países de la UE contrarios a su guerra. Pensemos que hay un núcleo de cuarenta estados, aproximadamente, de los que dan soporte a Zelenski, que vienen a ser los mismos que están con Israel. El hecho de que dos causas tan diferentes provoquen iguales adhesiones pone de manifiesto el grado de esquizofrenia que se extiende en el mundo. ¿Diferentes? Europa (y EEUU) tendrá que embadurnarse hasta las ingles para explicar a la opinión su «sí» para Ucrania y su «no» para Palestina.