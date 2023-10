Afecto perruno y desafecto humano

Cada vez más interesado por los territorios fronterizos, he dado con una entrevista al filósofo Víctor Gómez Pin, en particular su opinión sobre la actual relación de los humanos con los animales. Un vínculo tan creciente que, en lo que se refiere a este país, ha tenido que ser regulado, integrado en un orden legal para evitar disparates, maltratos o caprichos con las mascotas. Al pensador catalán le aflige la incorporación masiva de perros y gatos a la vida en común o como criaturas de un núcleo monoparental. «No me parece un progreso en la civilización que el afecto que podríamos esperar de las personas lo esperemos de los perros». Esta reflexión podría resultar realmente dura para los animalistas, pero también para el descomunal ejército de ciudadanos que, a diario, sacan de paseo una, dos y hasta tres veces a sus perros. De acuerdo con Gómez Pin, el exceso de cariño ocultaría los fracasos emocionales que acumulamos en la relación con nuestros iguales. Pero podríamos avanzar mucho más: hemos normalizado la pobreza en todas sus versiones; los misiles que masacran a enfermos ingresados en un hospital; la hipocresía y malabarismos de la diplomacia para derramar tila (algunas otras veces vinagre) sobre la acumulación de portentosos y poderosos dramas... Y alrededor, una epatante preocupación (y obsesión) por esos acompañantes con los que hablamos por medio de lenguajes establecidos durante años de convivencia, no compartidos con nadie y a los que pagamos una póliza de seguro como dueños responsables y honestos. Pero ¿qué ocurriría si este fervor perruno o gatuno no existiese y aumentase a la vez la espiral de desencanto por los golpes dañinos de la realidad? Lo razonable no es el sustitutivo, ni encontrar la excelencia emocional entre mascotas; sin embargo, no se puede negar que las personas que llenan sus casas de perros o gatos forman hoy día una civilización con valores mucho más aceptables que otra cualquiera. No es lo ideal, pero ni están locos ni son unos frustrados. Están mascotizados