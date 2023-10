El suicidio de Europa

Estando en La Habana, María Zambrano regó unas cuartillas con lágrimas de desahogo y, fruto de esta catarsis, fue su obra Delirio y destino, fechada en 1952. En ella, la joven malagueña destripa la idiosincrasia de un pueblo en guerra consigo mismo y da con algunas de las claves que llevaron a España a la catástrofe. En uno de sus lamentos, habla a las claras de la derrota, la claudicación espiritual y de la pérdida de identidad. En concreto, cifra el desastre en el suicidio colectivo que se produjo a partir del 36. No está de más que echemos un vistazo a estas páginas proféticas, maravillosamente escritas para un futuro incierto como el actual.

«¡El suicidio, el suicidio histórico que creíamos haber conjurado para siempre lo llevábamos en nuestro destino!». Gran verdad la anotada por la filósofa, pero no menos verdad aplicada a la realidad de una Europa sorprendida en su buena fe por el avance implacable de la barbarie. Los periódicos, las televisiones y las redes sociales nos bombardean con imágenes de un conflicto que, no por distante, deja de afectar a la esencia de un continente. Sin embargo, no toda Europa ha querido ver lo que los informativos ofrecían, quizás superada por el impacto visual del horror, quizás por otra ceguera aún peor nacida de la ideología.

El ataque de Hamas sobre Israel parece un jalón más en un conflicto del que no se vislumbra una solución. Si bien, para otros muchos representa un punto de inflexión, una encrucijada del destino que desea avisar de lo que ha de venir. La izquierda europea, y me atrevería a decir que la mundial, vive en un desafío constante a la inteligencia, a su modo de ver e interpretar los conflictos internacionales, porque, en un instante, puede pasar de la racionalidad del juicio al delirio irracional. En el caso de la ira desatada por los terroristas palestinos muestra tanto lo primero como, sobre todo, lo segundo. No habría mayor problema si estas visiones del conflicto árabe-israelí se circunscribieran al interior de una formación, tal vez al de varios partidos políticos coligados. Pero, lo que plantean es una cosa muy diferente: volver su interpretación hegemónica, la única posible del relato.

En tal suerte, las palabras premonitorias de Zambrano mudan en certeros dardos sobre una Europa felizmente asentada en unos valores que, al otro lado del mundo, se destruyen sin compasión. El sueño de una civilización se torna en suicidio cuando no se sabe ver el asedio a que se expone con el empuje del islamismo radical, y no solamente con el ataque de una facción extremista a todo un estado como el israelí. Es mucho más que eso. Hablamos de una inmigración sin freno, totalmente descontrolada e invasiva, de una integración fallida que socava incluso la identidad nacional. Hablamos del desprecio de los derechos elementales de las personas en favor de una supuesta diversidad multicultural y, por supuesto, hablamos del arrinconamiento de los ideales ilustrados que dieron lugar a lo mejor de la Europa de las Luces. Un suma y sigue que, con la reciente escalada palestina, vuelve de nuevo a la palestra.

Es la hora de los europeos, al menos de los que sienten como suyo el vigor de la libertad, para no caer en el suicidio histórico del que nos avisa la profecía de María Zambrano. Ojalá la izquierda abra, por fin, los ojos y deje de mostrarse servil ante la barbarie islámica, bien representada en el escarnio sufrido por Shani Louk, la joven de origen alemán que, sin pretenderlo, se ha convertido en mártir del sueño europeo.