De la chifladura al caos

El presidente Fernando Clavijo decidió no asistir al pleno del Senado convocado por el Partido Popular – porque se convocó desde la calle Génova, no desde el despacho de Pedro Rollán, de la misma manera que al tomar decisiones importantes Francina Armengol se encomienda al Gobierno de Pedro Sánchez—y probablemente hizo bien. Porque la algarada del Senado no tenía absolutamente ningún sentido. El PP se empecinó en convocar un acto partidario en la Cámara Alta. Una especie de convención conservadora a costa de los presupuestos generales del Estado para arremeter contra Pedro Sánchez y la amnistía que negocia en la ardiente oscuridad de la investidura con los independentistas catalanes. Contra una opinión generalizada bastante tontorrona, creo que uno puede manifestarse cabalmente en contra de amnistiar a los responsables de la asonada en Cataluña en 2017 sin haber leído ningún texto en concreto. Si se me dice que próximamente se promulgará una ley para restablecer el trabajo infantil me manifestaré radicalmente en contra, sean cuales sean los detalles sobre el salario, los horarios y las condiciones laborales de los niños. Pero la sesión senatorial de ayer no servía absolutamente para nada y ha sido una flagrante instrumentalización del Senado para mitinear a gusto. Fue Pere Aragonés, a vender su chatarra retórica y a aclarar que el referéndum es irrenunciable, pero no asistieron ni el Gobierno ni los presidentes autonómicos socialistas.

Lo que queda es una advertencia: el Senado será utilizado para entorpecer todo lo posible –que es más bien poco ´-- la labor legislativa de la heteróclita mayoría que intenta construir Sánchez para ser nombrado presidente y seguir siéndolo al menos un par de años. Para entender la perspectiva sobre asunto de la izquierda independentista catalana basta leer a algunos de sus grandes talentos, como Guillem Martínez, para el que la amnistía supone que el Estado reconozca que nunca hubo nada, y que la amenaza de ruptura del orden constitucional fue una mentira posteriormente judicializada. Eurasia nunca estuvo en guerra con Oceanía y mucho menos lo contrario. Así de grotesca es la capacidad de análisis político de este genio tan progre como orweliano, pero nos sirve para calibrar donde se está metiendo el Gobierno socialista. Y a todas estas pronto cumpliremos cuatro meses de un Ejecutivo en funciones. Si finalmente Sánchez y su equipo no consiguen convencer a JxC y deben convocarse elecciones podríamos estar casi medio año con un gobierno de transición. Por supuesto, se prorrogarían los presupuestos generales del Estado, pero eso, con ser grave, es casi lo de menos. Hace unos días el profesor Fernández Villaverde, uno de los mejores economistas españoles de los últimos treinta años, dictó una conferencia en Madrid en la que analizaba la evolución del comportamiento electoral de los españoles desde 1977. Es una reflexión luminosa que anula varios tópicos, como, por ejemplo, que Cataluña o el País Vasco estén sobrerrepresentadas electoralmente. Lo más interesante es que con los datos electorales en la mano Fernández Villaverde deduce que si Sánchez forma Gobierno, habrá un Ejecutivo de izquierdas en un país con un voto mayoritario de derechas. Como es obvio se pueden pronosticar casi todas las tensiones políticas imaginables en estas circunstancias. Es singularmente importante entender que Sánchez no es un genio del mal, sino el fruto (pernicioso) de la evolución político- electoral en España, condicionada a su vez por factores demográficos, económicos y culturales. En los años ochenta y noventa el PSOE, con un 42% de los votos emitidos, alcanzaba mayoría absoluta para gobernar. Ahora los socialistas y el conglomerado de Sumar necesitan el 48% para gobernar sin hipotecas, y como ese porcentaje es inalcanzable, están abocados a pactar, si quieren el poder, con los independentistas vascos y catalanes. El pasado julio ganó el PP en catorce comunidades frente a solo cinco del PSOE. De los 52 alcaldes de provincia 33 son conservadores. La resistencia institucional del país y su cohesión territorial se pondrá prueba en un contexto internacional de guerra e inestabilidad y con una crisis económica amenazando en el horizonte inmediato.