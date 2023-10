No hay mejor resumen de este tiempo regido por la infamia y la estupidez que el de la exministra Reyes Maroto declarando que el acuerdo de los socialistas con Bildu es para mejorar la vida de los españoles. Estas declaraciones bochornosas coinciden, además, con el relato de «El Mundo» sobre la trayectoria delictiva del líder bilduetarra Otegi, extraída de los archivos secretos de la Guardia Civil, incriminado por las fuerzas de seguridad en al menos diez delitos terroristas en su etapa activa como pistolero entre 1977 y 1987. Con ese historial no me extraña que Pedro Sánchez haya corrido a sus brazos para recibir el primer y hasta ayer único apoyo para su investidura. Es verdad que la escenografía del acuerdo requiere paciencia donde antes existía una pérdida de tiempo para formar ejecutivo, y que probablemente los herederos de ETA no sean los únicos en sumarse al «Gobierno progresista» que tanto desea Maroto para, según ella, mejorar incuestionable y moralmente la vida de los españoles.

De ese calculado calendario forma parte la pugna que mantienen los dos partidos nacionalistas catalanes para liderar el independentismo. Por eso, entre otros motivos, el chicle se está estirando convenientemente. Sin escuchar a los presidentes autonómicos representantes del 70 por ciento de la población que reclaman igualdad territorial frente a los privilegios que esconde la amnistía, Pere Aragonés salió del Senado asegurando que esta es solo el punto de partida para el referéndum sobre la independencia de Cataluña. Puede que les sea concedido encubierto por una consulta, pero por ahora se trata de un pie más en la escalada separatista que el Gobierno en funciones está dispuesto a consentir por un puñado de votos. Desde luego, y esa es la primera mentira, no hay gobierno progresista ni nada que se le parezca sometido al capricho del rancio nacionalismo supremacista, anclado en los viejos fueros carlistas, la exclusión y el cantonalismo fiscal. Eso no es progreso para nadie, ni para Maroto ni el de la moto.