Más hacer y menos decir

Las tribunas periodísticas de diferente pelaje opinando sobre la transformación de la GC-110 a su paso por el casco histórico de LPGC y sobre la desembocadura del Guiniguada demuestran, inicialmente, que no hay indiferencia al respecto. Es verdad que los sucesivos alcaldes de la democracia y su gandulismo, aunque siempre le echan la culpa a la crisis, ya se han encargado de que este asunto sea una aspiración irrealizable. La soporífera gestión ha conseguido que los peatones crucen Triana y Vegueta, y viceversa, autoconvencidos de que pisan la ribera del Sena y no un adefesio. Un fenómeno de encantamiento que deja entrever las costuras del avasallamiento que lleva sufriendo la autoestima ciudadana, por delante y por detrás. La enfermedad es tan perforante que hasta me he dado de bruces con un artículo reciente que defendía por los siglos de los siglos el asfalto vigente. Una solución ideal todavía, decía el firmante, para comunicar los dos barrios, seguro que para obtener la categoría de Patrimonio de la Humanidad, también para luchar contra el cambio climático, edificante para descongestionar de tráfico la ciudad y prioritario frente a cualquier inquietud por un corredor verde. Una animalada inmovilista.

La alcaldesa Carolina Darias, en campaña electoral, le dio lustre al expediente y le sacudió las polillas elevando la cuestión a realizable, sin más. Bajo la influencia de los restos de la gauche divine del socialismo local apostó por un paseo cultural. Apagando las brasas de la herencia, la primera edil no ha oficializado perla alguna sobre su propósito entusiasta sobre la transformación del peor atentado que se ha cometido en décadas y décadas en esta ciudad, junto al cierre -otro episodio de gandulismo- para más de un lustro del Museo Néstor. Este apagón, fechaciente además en la oposición de Jimena Delgado, podría ser un signo de caída en el olvido del compromiso urbanístico. No sé que hogueras apaga la alcaldesa, pero espero que tenga un buen cóctel contra el nivel comatoso que alcanzó esta ciudad con Javier Doreste al mando del Urbanismo. Sólo acertó, en cuanto al Guiniguada, a hacer una infografía con unos macetones y un carril bici. Una vergüenza. La seriedad y rigor impone más pronto que tarde la creación de un consorcio entre el Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento para gestionar y diseñar la financiación y alternativa para que la LPGC obtenga un pasillo verde. Pero también para que su núcleo fundacional no sea pasto del caos, como lo es ahora envuelto entre una autovía residual, inseguridad viaria, aparcamiento ilegal, suciedad, arquitectura despilfarrada... Hace unos días, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, se desplazaba desde Primero de Mayo o alrededores hasta la sede del Rectorado. Lo hacía por el arcén, sin aceras, sorteando los vehículos estacionados. Cientos de vecinos o estudiantes hacen a diario este tortuoso camino, pero fue la visión de la autoridad académica en una coyuntura tan deplorable la que me llevó a poner en el estatus correspondiente el desaguisado: tenemos un problema, Charlie. Yo nolo veo, Rudy. Pues sigamos así, entre la visión y la ceguera. Al igual que hace diez, veinte o cinco años retornan las voces que alertan sobre la consecuencias y costes de la reconfiguración del Guiniguada urbano. A todas hay que aplicarles las presunción de la sensatez, pero no estaría mal que de una vez por todas se encargase un informe concluyente para conocer cuáles son los límites de la intervención urbanística y hasta dónde están dispuestas a llegar las instituciones incursas en la ordenación del territorio municipal. Claro, primero habrá que ver si interesa, o si sólo se trata de lanzar gas político y taparse la nariz por la peste que despiden esos cerebritos que rezuman.