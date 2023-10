Para los que somos aficionados a leer, y sobre todo a escribir, recurrrir a las citas suele ser una estratagema para en cierto modo avalar lo que estamos defendiendo, confabulándonos con algún autor o personaje notorio. Por supuesto que no es un recurso infalible. Si por ejemplo apuntalamos una opinión nuestra con que «ya lo decía Napoleón», no hemos de olvidar las recurrentes pifias del emperador, y no estoy pensando sólo en la batalla de Waterloo.

Y si menciono las citas es por una razón concreta. Hace unas semanas tuve la fortuna de asistir a una exposición retrospectiva de la pintora sueca Karin Broos. La artista nos propone escenas cotidianas, ya sea una escena familiar en la cocina, o un día de playa, tumbados los niños al sol. Unas imágenes impregnadas de ternura a veces, pero siempre con una carga soterrada de infelicidad latente. Es una dualidad melancólica. obviamente inspirada en los lienzos de Edward Hopper, pero sin esa desesperanza tan acusada. Como las dos facetas de una misma moneda, con una cara de belleza esplendorosa, y una cruz de lo efímero de la misma. Como un instante iluminado que recoge ese concepto machihembrado de vida y muerte. Esa indisouble simultaneidad de luminosidad y tinieblas de nuestras vidas nos es inoculada por la pintora hasta asumirlo como lo que es, un trocito de nuestro ADN. Me impactó de tal forma la muestra, que no podía dejar de reseñarla en estos tropezones. Pero si difícl es montar un relato, mucho más lo es a la hora de poner por escrito una vivencia de otro orden. Vamos que es como expresar en palabras un aroma o un acorde musical. Por ello traté de buscar alguna providencial frase ajena para describir unas sensaciones que me sentía incapaz de plasmar en palabras. Y como el que recure a un proverbio afortunado, recordé una cita de Albert Camus, que yo atesoraba de mis lecturas de juventud, y que en esencia recogía esa paradoja de un momento de felicidad o serenidad, pero que guarda en su seno la predicción de su propia destrucción. Pero he buceado en Google, y no he logrado encontrar la cita, siendo las que más se aproximaban: «la felicidad apenas tiene una utilidad, la de hacer posible el infortunio» o también una muy bonita, pero sólo tangencial a mis propósitos; «la felicidad es la mayor de las conquistas, la que se enfrenta al destino que nos es impuesto». Así que tengo que dejarlo aquí, en un simple amago de reflejar esos momentos congelados para siempre, de luminosidad y tinieblas que nos trasfunde la artista, y que da nombre a su exposición: sol negro. Y si Karin Broos tiene razón, ¿por qué nos resistimos por ejemplo en el ámbito de la física cuando quieren convencernos de que una partícula subatómica puede estar en dos sitios al mismo tiempo, o que un elemento de la física nuclear puede tener paradójica y simultáneamente carga positiva y negativa? Vayan a ver la exposición, y seguimos hablando.