La errancia del Carnaval

Todavía no me cabe en la cabeza que ese saco sin fondo que es el Carnaval capitalino carezca de un espacio capaz de dar cobijo a sus exaltaciones más exultantes y ruidosas. Desde que los vecinos injustamente llevados al insomnio aprendieron donde estaban los tribunales, las carnestolendas y sus enseres van de un lado a otro a la búsqueda de su sitio. Este peregrinaje de lugar en lugar acaba de tocar fondo junto a los tinglados portuarios, que ya no son redes y boyas, sino grúas ultramodernas, naves y depósitos de combustible. Todo un hallazgo municipal. Esperemos que a ningún vecino se le inflen los tímpanos y vaya a la ventanilla correspondiente a poner una denuncia. La errancia del acontecimiento pudo ser cortada de raíz si el ayuntamiento hubiese atendido en su momento la propuesta de José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno. El arquitecto, fallecido, diseño un gran espacio para el tramo final del barranco de Tamaraceite, al que llamó Parque de la Música. Un cauce que permitía varios usos, con gran capacidad de aforo, de fácil conexión con el barrio de Guanarteme y con los terrenos cercanos al Auditorio, cuya definición urbanística sigue a la espera. Aquella idea de los 90 se enredó y no salió adelante. Desconozco ahora mismo si sigue siendo factible o no, dado que una de las zonas de crecimiento residencial que bulle en la ciudad está en la misma loma de este accidente orográfico. En cualquier caso, el sentido común aconseja determinar de una vez por todas un enclave para actos masivos al aire libre. El Puerto le hará el favor a la alcaldesa Carolina Darias este año a la vista de la falta de alternativas, pero el uso portuario y el festivo resultan a todas luces incompatibles. Los mogollones en el centro de la capital hasta altas horas de la madrugada forman parte del pasado perdido. No todo el personal aguanta un escenario nocturno al lado de la oreja derecha, con el retumbar del bajo a punto de reventar los cristales. Es comprensible; la solidaridad fiestera se evapora. Hay que ponerse a pensar, porque en una de estas el Carnaval se va por el sumidero.