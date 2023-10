Ni una excepción en el comité federal del PSOE a la hora de aclamar a Pedro Sánchez y a su virtuosa propuesta de una amnistía a los imputados por delitos en el contexto del procés. Sánchez, por supuesto, mostró un extraordinario cuidado retórico para evitar que sus oyentes entendieran la amnistía como una exigencia externa. No, no dijo «encuentro que los independentistas tienen razón en reclamar una amnistía por lo de 2017». Parece que lo de la amnistía lo llevaba Sánchez como una duda carnívora en el corazón, pese a despotricar una y otra vez contra ella en los últimos años y en la última campaña electoral. Es una suerte extraordinaria que Junts per Catalunya haya obtenido siete diputados, justo los que urgen a Sánchez para ser investido, porque así el presidente tiene ocasión para emprender el venturoso camino de la amnistía, un instrumento de reencuentro, un espacio de armonía, una generosa oportunidad a la paz y al progreso de Cataluña y de España. Etcétera.

De toda necesidad no cabe extraer virtud. No es sospechoso un individuo o una organización política por cambiar de opinión, sino porque cambia de opinión invariablemente a favor de sus intereses inmediatos. Aunque a la mayoría de los juristas le parezca imposible o muy difícil, la amnistía de los procesistas podría ser constitucional, pero lo fundamental es su justificación y su efecto político y la (in)moralidad pública que emite. A mi juicio es difícil mejorar esa breve observación de Juan Luis Cebrián: “Una amnistía rindiendo pleitesía a un delincuente fugado con el solo fin de colmar las aspiraciones personales de un derrotado en las urnas sería una renuncia a los valores éticos y democráticos del socialismo”. Aun así, no puedo dejar de admirar la monstruosa pero muy eficaz maquinaria propagandística del PSOE y sus cómplices (ya no socios) políticos, sindicales, empresariales y mediáticos. Por supuesto está los aplausos y riquirracas de los suyos, pero eso es tal vez lo más obvio. Se insiste – a menudo regocijadamente – en que el PP no tiene a casi nadie para pactar en el Congreso de los Diputados, pero el PSOE está abocado, ahora y dentro de un lustro, a salvar el pellejo en manos de las distintas variaciones independentistas de Jack el Destripador. El pasado mayo los socialistas perdieron un caudal inmenso de poder autonómico y local. Les quedan los ministerios y el BOE. Los que jaleaban ayer a Sánchez lo saben perfectamente. No ignoran que se están jugando sus carreras políticas. ¿Cómo no va a reír cualquier gracieta anticonstitucional Ángel Víctor Torres, que solo ve como salida personal –para huir de la insignificancia isleña de un desmañado opositor y fortalecer su liderazgo – convertirse en ministro? Una salida del Gobierno central inauguraría un nuevo ciclo político y los dirigentes nacionales y regionales se quedarían en pelota picada y la organización en estado de shock, tal vez durante años. Así que aplauden. Aplauden a rabiar. Hasta que le sangren las manos. Podrían haberse quedado todo el día en Madrid para aplaudir a Pedro Sánchez.

Y luego está el oscuro río del relato y sus afluentes. Está ya tan lleno de pequeños islotes de mentira, de fingimientos, de invenciones. Hace unas horas escuche de nuevo lo del PP «fábrica de independentistas». Es con Pedro Sánchez en La Moncloa cuando las fuerzas inequívocamente independentistas (ERC, JxC y la CUP) alcanzaron muy sobrada mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña. Todas las encuestas subrayan que esa mayoría no se ha movido. La amnistía no paralizará la estrategia soberanista de ERC y Junts hacia un Estado propio y estará acompañada de un altísimo coste presupuestario (recorte de la deuda catalana, transferencias e inversión directa) en los dos próximos años con su impacto en el resto de comunidades autonómicas. Esta estúpida amnistía no contribuye, sino todo lo contrario, a mejorar la cohesión territorial y social del país. En realidad, no lo llames amnistía, llámalo tiempo. Una invesidura y quizás media legislatura planeando sobre el abismo institucional, la voladura del principio de la igualdad hasta la ley, la deslegitimación del sistema democrático. Esos aplausos se van a recordar en el futuro muchas veces.