Educación, sin apellidos

Educación digital, riesgos en el uso de las redes sociales, consumo responsable de los espacios digitales, adicción digital. El impacto que ha tenido el desarrollo de los espacios digitales hiperconectados ha sobrepasado nuestra capacidad de asimilación. Como adultos y como no tan adultos. Es más, la población pre-adolescente, adolescente y joven a secas se ha sumergido con el mayor de los entusiasmos en los universos abiertos, generalmente, a través de la pantalla del móvil. Tanto, que desde hace algunos años ya es común el hecho de que buena parte del alumnado en las últimas etapas de Primaria disponga de un smartphone. O que los videojuegos se hayan convertido en parte de su vida cotidiana, en cualquier pantalla posible.

No es ningún disparate decir que los niños pasan hoy más tiempo conectados a internet que en el colegio. ¿Exageración? Al menos desde 2019, por no bucear mucho más, ya hay estudios que confirman un hecho indiscutible. Por ejemplo, los de la plataforma Qustodio, que evalúa el uso de la red por parte de la población consciente más joven: toda aquella comprendida entre los 4 y los 18 años de edad, en el caso de este informe anual, en España, Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Más de mil horas al año sumergidos en las cuitas digitales de las redes y los juegos.

¿Pulsamos el botón de alarma? No tan rápido. Al menos, no en lo que atañe a lo que a menudo se aborda como un fenómeno de contaminación digital de la infancia. Si nos vamos a la población adulta, a partir de la mayoría de edad, los españoles empleamos una hora y siete e minutos al día a transitar por las redes sociales (según el último informe de IAB Spain). Ese tiempo solo y exclusivamente en las redes sociales: un mapa cambiante, en el que constantemente tratan de entrar nuevos actores, y que ha terminado por afectar al universo completo de la red. Porque prácticamente todo el contenido en internet tiene capas sociales, para que podamos compartir, comentar, redifundir.

A ese tiempo en las plataformas de Zuckerber, Musk y otras deidades menores habría que añadir que, según la Asociación Española de Videojuegos (AEVI, la industria), los españoles empleamos de media 7,4 horas a la semana en jugar. En la consola, el móvil o en modo gamer puro, ante un PC. Y no estamos hablando solo de niños. En España, según la misma fuente, hay 18,2 millones de jugadores (53% hombres y 47% mujeres). Por aludir a un dato ilustrativo de la transversalidad del fenómeno entre los diferentes segmentos de la población: el 11% de los ciudadanos mayores de 45 años juega a videojuegos en este país.

Si ahondamos en el tiempo de uso de internet por parte de la población adulta habría que añadir el que imperativamente imponen muchos trabajos y profesiones, el consumo de plataformas de vídeo o música o la navegación doméstica en función de intereses e inquietudes varias. Esto es, alejándonos para ver mejor la foto general del asunto, la penetración del mundo digital hiperconectado ha sido mayúscula, rápida y capaz de transmitirnos una sensación de caos, descontrol y, en último término, inseguridad ante ciertas nuevas realidades. Ahora, más, con el despegue decisivo que ha experimentado la Inteligencia Artificial.

Son llamativas, en esta línea, las noticias que nos hablan de chantajes digitales, secuestros de la información, suplantaciones de identidad, brechas de seguridad, proliferación de informaciones falsas en todos los formatos (vídeo incluido). Vivimos con el corazón en un puño. Un corazón con 5G, conexión wifi y chat GPT incorporado, que se sobresalta con facilidad.

Cuando en esta historia reciente la cuestión digital afecta a los menores nuestros miedos se disparatan. Más noticias sobre ciberbullying, acosos varios, adictos a los videojuegos precoces y desequilibrados, pederastas encubiertos, contenidos pornográficos y demás lindezas nos aproximan un poco más al infarto por la maldita realidad tecnológica, que se nos escapa de las manos.

Es por ello que, en consecuencia, se han impulsado iniciativas diversas bajo la premisa ineludible de armar una educación digital adecuada para los menores. Ahí hemos estado algunos estos años. Y al principio estaba bien hablar de «nuevas tecnologías», «redes», «ordenadores», «me gustas». No me malinterpreten: en esencia, los mensajes básicos y esenciales deben seguirse transmitiendo de forma pertinaz. Salvaguardar la privacidad, tomar precauciones con los vínculos que se establecen a través de las plataformas sociales o, que no se dice tanto, adoptar hábitos posturales y frecuencias de uso razonables para prevenir deterioros físicos y mentales prematuros. Pero, en rigor, ya no podemos considerar que estas tecnologías sean precisamente nuevas. El término «ordenador» le suena a los más jóvenes a artilugio del Siglo XIX, lo que ellos dan de verdad son likes y las plataformas de videojuegos también funcionan como verdaderas «redes sociales».

Pero, sobre todo, no podemos considerar de manera aislada de todo lo demás una «educación digital». Habrá que empezar a cuestionarse la efectividad de parte de estas acciones didácticas si no incluimos en la ecuación a los adultos, el uso que hacemos de los espacios digitales, los valores que transmitimos a los más jóvenes y, por encima de todo, el ejemplo que les ofrecemos. ¿Usamos bien los adultos todos estos espacios virtuales, permanentemente conectados? ¿Hemos asimilado de manera correcta esta explosión digital? ¿Cómo ha absorbido nuestra sociedad todo esto? Y, es más, ¿vive nuestra sociedad nuestro mejor momento en lo que atañe en la educación, a secas, de su población más joven?

Hechas estas preguntas, busquen sus propias respuestas desde la honestidad. Personalmente, creo que, como punto de partida, habría que considerar la necesidad de reivindicar con fuerza el concepto de «Educación». Con mayúscula, sin apellido. No es estrictamente necesario en un mundo que ya es digital en buena medida. Y, sí, podemos aludir a una educación digital siempre que tengamos todos los periféricos enchufados al invento. Quizás sea justo el escenario digital el que nos ofrezca herramientas nuevas para revertir las dinámicas, y mejorar el alcance didáctico de nuestros propósitos. El mayor de todos, vivir en un entorno amable, seguro y que permita, también a los más jóvenes, poder alcanzar todo nuestro potencial.