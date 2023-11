Breverías 130

Estamos ya acostumbrados a que los medios nos abrumen con malas noticias o inquietantes predicciones. Al fin y al cabo son este tipo de anuncios los más leídos, y por lo tanto los de difusión más rentable . Pero me parece que ya se están cruzando algunas líneas rojas. Como si no bastara con la carestía del aceite, o el precio de la luz, como si la situación política no fuese lo bastante grave, con líderes como Putin, o potenciales como Trump, los medios nos anuncian catástrofes a escala telúrica. Nos advierten de las consecuencias del calentamiento global, sequías alternándose con inundaciones, y la predicción final: si los casquetes polares terminan derritiéndose, el nivel del mar subirá no menos de 65 metros. Pero es que ya no les basta con desastres a escala de nuestra tierra. Nos propinan problemas en todo nuestro sistema planetario. Nos advierten que no es descartable una tormenta solar como la ocurrida hace 11000 años, que destruiría todos nuestros dispositivos electrónicos, devolviéndonos a la edad de piedra. Y buscando ya fuera de nuestro sistema solar , lo último son ya los inquietantes hallazgos del telescopio James Webb lanzado al fondo de los espacios siderales: «el descubrimiento de docenas de objetos infernales avistados en la nebulosa de Orión cuestiona las leyes que rigen nuestro destino». Pero no les bastan los percances de nuestra galaxia, no. Ahora nos avisan que nos vayamos preparando, pues «se está formando una grieta en la estructura del universo».

¡Por favor, déjennos tranquilos y limítense a comentar el cruel desabastecimiento de papas que venimos sufriendo hace ya varias semanas! * Recuerdo con nostalgia los tiempos en que a nuestras hijas pequeñas me afanaba en impartirles conocimientos sin lágrimas y casi sin que se dieran cuenta. Lo llamábamos «jugar a pensar». Podían ser pequeños enigmas naturales cuyo mecanismo secreto se les revelaba: «Papi, vamos a jugar a pensar». «Vale, ¿porqué se forman esas estelas en el cielo, donde está volando ese avión?». O bien «¿Porqué sale ese humito del asfalto caliente, tras caerle encima cuatro gotas?» O también: «¿Porqué creéis que forma el agua ese remolino cuando se escurre por el desagüe?» No siempre eran cuestiones fáciles, por lo que aprendía yo por lo menos tanto como ellas al esforzarme en buscar explicaciones amenas e inteligibles. Se preguntarán a santo de qué traigo a colación esta pequeña treta pedagógica. Pues muy sencillo. Creo que no nos vendría mal de cuando en cuando «jugar a pensar», pues tengo la impresión que nos estamos volviendo algo acomodaticios. No sólo no nos distanciamos de los medios que siempre nos han informado, sino que nos dejamos poner al corriente por «reenviados» basados en nuestras preferencias cosechadas merced a los famosos «cookies». Lo cual tampoco es de despreciar, pues nos hablan de aquellos temas que nos interesan; pero quizás por eso mismo no estaría de más sopesar si nuestros patrones de pensamiento siguen vigentes. O si por el contrario debiéramos jugar a pensar, repasando con espíritu crítico conceptos ya casi tatuados por la fuerza de la costumbre o ideologías tal vez devenidas en trasnochadas pero acalladas posibles alertas por nuestra propia abulia. Iba a darles unos ejemplos, pero como se me acaba el folio…ahí lo dejo.