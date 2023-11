La decisión

Coalición Canaria celebra este fin de semana un guatatiboa sin vino ni carne de cabra. Quieren decidir si finalmente apoyarán o no la investidura presidencial de Pedro Sánchez, que debería haber estado cerrada ya, pero que Junts per Catalunya, tan aficionados como son a los finales con sorpresa gore, ha decidido prolongar un poquito. Sánchez gobernará, pero que se note quién manda. Los coalicioneros dudan. No es la suya una duda hamletiana, sino pragmática.

La duda no está provocada por la desconfianza, pero la desconfianza la engorda. ¿Hay que confiar en que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez pague aquello a lo que se comprometa cuando todavía –ya metidos en noviembre– no ha transferido cantidades estipuladas en los vigentes presupuestos generales del Estado, en partidas negociadas precisamente entre CC y el PSOE? Una de las inercias de la irresponsabilidad sanchista es suponer que esta legislatura –de la que ya se han perdido dos o tres meses– se desarrollará poco más o menos como una legislatura normal. No será así. Se vivirá en una crisis política permanente sobre la tensión de un Gobierno –el que monten el PSOE y Sumar– que por primera vez no responderá a una mayoría socioelectoral y que tendrá enfrente a once comunidades autónomas gobernadas por el PP, por solo tres regidas por los socialistas, y a treinta capitales de provincia teñidas de azul de las 52 con las que cuenta el país. Eso en el frente exterior, donde ya se encienden hogueras para retrasar la aprobación inmediata de la amnistía. El riesgo de una crisis estructural es elevado. En el interior de la apuradísima mayoría JxC hará sudar sangre al Ejecutivo y practicará el sadomasoquismo con el grupo parlamentario socialista en cada votación mínimamente relevante. En algún tratado de ciencia política debería figurar esta definición de la estupidez: «Poner en manos de una fuerza independentista que no respeta la identidad de un país, su orden constitucional y sus leyes, leyes que no reconoce como propias, la gobernabilidad de dicho país». Deja estupefacto a cualquiera la oligofrenia de un sujeto astuto y singularmente suertudo que actúa como si siempre le fuera a tocar la lotería. Vencerá sobre la fragilización del Estado de derecho, la crisis de legitimidad de las instituciones, el desprecio a principios constitucionales básicos y las zancadillas a la administración de justicia, es decir, sobre las catástrofes que produce su ambición, para construir un futuro más próspero y más justo para todos y todas. CC es una fuerza muy modesta en el contexto español –un único diputado– pero en unas condiciones normales podría sacar una gran rentabilidad política a su solitario escaño. Pero no viviremos en condiciones de normalidad en los próximos meses o años. Una pequeña observación práctica: en ninguna situación imaginable, CC será decisiva. Tomarse la metáfora del llavín demasiado en serio no parece aconsejable. Quien es decisivo es el grupo que controla Puigdemont: es el caudillo de JxC quien se beneficia de la debilidad del PSOE, y detrás suyo, ERC, PNV y Bildu.

Por supuesto está la otra lectura. El compromiso firmado de cumplir la agenda canaria. Los 600, 700 o quizás 800 kilos, que ya me pierdo. O el castiguito. El castiguito que puede caerle a la comunidad canaria si queda fuera del círculo virtuoso de Pedro Sánchez. Todos los nacionalismos están con el gobierno de progreso de Sánchez y Díaz, por lo que si CC no firma no es ni nacionalista ni progresista ni nada de nada. Apenas excrecencia del PP. Unos paletos sin sentido de Estado y con simpatías fascinerosas que no saben estar a la altura de los tiempos. Putaditas presupuestarias, descalificaciones coreadas en medios de comunicación en campaña permanente. Piénselo bien. Ahora gobiernan con el PP. Si asumen que solo sobre Pedro se puede construir un gobierno dentro de tres años y medio podemos gobernar con ustedes en Canarias. ¿No anhelan ustedes sobre todas las cosas la centralidad? Aquí, en esta investidura, también se juegan la centralidad esa. Fírmenle a Bolaños y quizás tengan ustedes ocho o doce años por delante en el Gobierno autónomo, porque también podrán apoyarse en el PSOE. Súmense ustedes. Sean una minoría homologaba. El PP solo puede gobernar con mayoría absoluta, y si tiene mayoría absoluta de milagro, ¿los necesitarán a ustedes? Piénsenlo. Firmen. Voten.