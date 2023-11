Perfume de consulta

Anda desgañitado Ángel Víctor Torres y su parentela por los resultados de la consulta interna en el PSOE, porque ha sido aquí, en las ínsulas baratarias, donde la militancia ha apoyado más ampliamente a Pedro Sánchez y sus pías intenciones progresistas para formar un gobierno que nos haga felices y nos coma las perdices. Se me antoja que la alegría de Torres es un poquito tramposa. Es cierto que el porcentaje de apoyos ha sido más amplio en Canarias, pero la participación de la militancia también ha sido sustancialmente más baja. Por supuesto, eso es lo de menos. Un poquito más búlgaros por aquí, un fisquito menos búlgaros por allá, los resultados son, aproximadamente, los que esperaba Ferraz, y precisamente por eso se celebró la votación. Pero lo más interesante es, sin duda, su carácter básicamente fraudulento, su naturaleza cosmética, el unanimidad alrededor del poder cesáreo sostenido por un relato adolescente. La inocua sordidez de todo el asunto.

La pregunta, como suele ser habitual en las consultas internas del PSOE, está expresada en términos tales que obligan a cualquier militante de buena fe a responder positivamente: «¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?» En realidad solo se pregunta por el pacto con Sumar – por otra parte ya consensuado, firmado y publicado -. Al no disponer de mayoría es obligado recurrir al respaldo de otras fuerzas parlamentarias, así que se está preguntando no por una posibilidad, sino por un requisito inevitable para conseguir la investidura de Pedro Sánchez y formar gobierno. Carece de sentido preguntar a los militantes si apoyan que la dirección del PSOE busque apoyos parlamentarios para continuar gobernando. Lo que otorgaría sentido democrático y participativo a la consulta sería referirse a las condiciones básicas que se asumirían (o no) para que el PSOE siga gobernando España. Obviamente se evita. Ninguna alusión siquiera a la amnistía, ni a las quitas de la deuda pública catalana, ni al traspaso de nuevas competencias, ni a nada de nada. Se pregunta a los militantes una nadería mientras Sánchez y su equipo lleva negociando con JxC desde principios de agosto, ya se ha firmado un acuerdo con Esquerra Republicana y se regatea hace semanas con el PNV, Bildu, BNG y Coalición Canaria. En realidad lo que se pide al secretario general y presidente del Gobierno en funciones es que se le firme un cheque en blanco no solo por lo que hará, sino por lo que ya ha hecho. Y se lo han firmado.

Para llegar a este extremo de pleitesía, que para mayor repugnancia se presenta como un ejercicio ejemplar de democracia interna, el PSOE ha tenido que degradarse mucho. Sería muy interesante comprobar el perfil profesional del personal político en el partido socialista y su evolución en los últimos cuarenta años. Con la única nota negativa de la ausencia de mujeres, es apabullante la calidad intelectual y el talento profesional de los primeros gobiernos de Felipe González frente a los de Pedro Sánchez aunque las mayores diferencias están en los segundos y terceros niveles y en los ámbitos autonómicos y locales. Pero es sobre todo la propia naturaleza de las organizaciones políticas las que se ha transformado. En Los poderes salvajes el admirable Luigi Ferrajoli analiza la obsolescencia de los partidos políticos en el marco de la crisis de la democracia representativa y su creciente tendencia a la deslegitimación, una oportunidad para populismos de extrema derecha y extrema izquierda. Los partidos padecen un largo debilitamiento de su función de mediación y se articulan como sistemas burocráticos y electorales de carácter paraestatal dirigidos por equipos de políticos profesionalizados. Pero les queda una función importante y necesaria para su propia autorreproducción: la identitaria. La militancia en un partido insufla una identidad política, ideológica, cultural, y una ilusión de participación en el espacio público que mueve a compasión, porque se limita a corroborar jerárquicamente lo decidido por la oligarquía profesionalizada de la organización. Que es exactamente lo que ha hecho ese 90% de militantes socialistas dispuestos a apoyar una investidura de Sánchez a cualquier precio.