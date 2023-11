Los videojuegos con perspectiva

El mundo de los videojuegos es muy amplio en el que participan muchas partes como los desarrolladores, los editores, pero también profesionales como músicos, historiadores…y si nos vamos a cómo lo utilizan en el mundo de los esports, ya podemos hablar hasta de los organizadores de torneos y representantes. Además, hay que tener en cuenta la oferta de títulos que hay, a pesar de haber una lista casi interminable de videojuegos, cada uno tiene el objetivo de ofrecer una experiencia diferente, lo cual puede ser realizado a través de las dinámicas del juego (rol, shooter, deportivos, simuladores…) o bien a través del contenido y diseño (histórico, deportivo, fantástico, igualitario, infantil, realista…) que avanzará a medida que avanza la tecnología, pues es la base del videojuego. Otro aspecto diferenciador de los títulos de videojuegos es la tecnología para los que son desarrollados, pues no es lo mismo jugar en un ordenador, que en un móvil que, en unas gafas de Realidad Virtual, cambia la experiencia y las posibilidades que existe en cada uno de ellos son diferentes. Por ello cabe destacar que, aunque las plataformas más vendidas sean móviles, consolas y ordenadores, no todos los videojuegos tienen porqué ser así.

Es aquí cuando podemos hablar de los videojuegos activos, aquellos en los que se requiere una ejercitación del cuerpo y un mayor desgaste calórico que los que se juegan sentados. La experiencia debe ser diferente, por lo que las plataformas y tecnologías que se utilizan son, entre otras, la Realidad Extendida, la proyección interactiva o los sensores Kinect o Lidar. Es en estos videojuegos donde a nivel de investigación y aplicación en la sociedad existe un gran interés y un campo profesional que está abierto y pendiente de ser explorado en profundidad. Entre las investigaciones más destacadas al respecto podemos encontrar la aplicación de estas herramientas para fomentar la vida activa en las ciudades, por ejemplo, en espacios públicos como parques o plazas. La utilización de los videojuegos para terapias de rehabilitación en fisioterapia, pues destacan los resultados en la mejora de la motivación y la adherencia. Y en el campo de la Educación Física, se plantea la mejora del aprendizaje deportivo a través del videojuego, la comprensión y práctica de las tácticas y reglas de los deportes ¿podría ser esto transferible a la práctica del deporte tradicional? O incluso, ¿podrían los videojuegos activos y simuladores mejorar habilidades como la capacidad de reacción o la técnica y que esto sea transferible a la cancha? Pues estos temas apasionantes ya se están trabajando.

No se me puede olvidar destacar que además de los videojuegos que conllevan grandes inversiones detrás, también hay algunos que han sido desarrollados por equipos más pequeños pero que tienen un potencial y un objetivo que no sea sólo el entretenimiento y la creación de contenido. Por ejemplo, pueden tener un objetivo educativo en el que ayudan a aprenden conceptos de matemáticas o de historia (serious games). A pesar de que he visto avances en Canarias sobre la percepción del videojuego, sigue existiendo una actitud a la defensiva cuando se habla de intentar usarlos para cualquier proyecto innovador. En las investigaciones, las revistas de ciencias del deporte no lo ven como «un tema de interés», en la educación se ve como algo negativo y en el deporte como algo contrario a ello. Sin embargo, creo que es la actitud defensiva ante un cambio cultural inminente que no tiene vuelta atrás. Al menos hemos pasado de que los gamers eran frikis que no salían del cibercafé a que ahora todo el mundo juega a videojuegos, hasta los políticos y los deportistas de élite.

Todo ello sirve para reflexionar y que cuando nos hablen de videojuegos nos pongamos en contexto y los tratemos como lo que son, un juego. Quizá ante los titulares sensacionalistas sobre «los videojuegos generan adicción» o «los videojuegos generan obesidad» podamos tener un poco más de perspectiva y criterio. Es lo mismo que decir algo que ha salido últimamente en prensa «el deporte de alta intensidad genera infartos». Quizá la adicción esté generada por un sistema en el que no se educa en el uso adecuado del ocio digital que está a la orden del día, y simplemente se deja como un deber de las familias, que les ha pillado desprevenidos. Quizá la obesidad se genera porque la mayoría del día estamos sentados y luego mis comidas son basadas en ultraprocesados, y como no, depende de las familias. Sin embargo, cuando comemos todos los días galletas para desayunar y cacao con 80% de azúcar nadie se pone nervioso, pero cuando ven a alguien jugar a videojuegos es malo ¿no? Quizá el ejercicio de alta intensidad genera infartos en alguna persona, pero son cantidades ínfimamente menores a los beneficios que aporta y en comparación a las muertes que hay por obesidad. Hay gamers que tienen más hábitos saludables que otros no gamers y viceversa pues la condición no es el juego, sino la cultura y la educación de cada persona. Por lo tanto, juega a videojuegos, estudia y cuida tus hábitos, haz ejercicio, come saludable y duerme lo que debes. Todo es posible, mira los videojuegos con perspectiva.