Desde los sótanos en los que han ido a parar por decisión de los electores, algunas voces de Podemos insisten en que se aplique de una vez la ley de Vivienda en Canarias para que se empiecen a solucionar las cosas, parece mentira, cuando solo hay que hacer lo que pone en la tabla y sanseacabó. Jamás he entendido cómo se puede hacer política eficaz desde ese tipo de postulados podemitas. Una ley –aunque sea técnicamente una ley espléndida– no es una varita mágica que soluciones por su simple aplicación problemas y deficiencias sociales. Sin embargo, en el caso de la ley de Vivienda los resultados ya están a la vista. El presidente Sánchez insistió con ese orgullo campanudo marca de la casa que era la primera ley estatal de Vivienda de la democracia (sic) pero es que las políticas de vivienda se han transferido, en un plazo de entre quince y veinte años, a todas las comunidades autónomas. Lo que hubiera tenido más sentido (y más eficacia) es que el Gobierno central consensuara con las comunidades autonómicas un plan de construcción de viviendas de alquiler social financiada mayoritariamente por el Ejecutivo pero con participación de gobiernos regionales y ayuntamientos y en colaboración, a través de fórmulas consorciales, con la iniciativa privada. Diversas patronales del sector han asegurado que en el plazo de diez o doce años podrían construirse un cuarto de millón de viviendas destinadas a alquiler social. Pero Sánchez y sus socios no están por embarcarse en ese esfuerzo ingente y quisieron algo para vender rápidamente en el mercado electoral. Una ley basurienta, torpe e intervencionista, que como toda guanajada ideológica, causa más problemas que los que soluciona. En Canarias, país en el que la carestía de vivienda es ya angustiosa, todo ha empeorado en el último medio año: la oferta ha caído casi en picado (un 40% menos casas y apartamentos en venta o alquiler) la demanda sigue creciendo y los precios no bajan. En algunas zonas turística incluso han crecido desde finales del pasado verano.

Lo exasperante de esta nueva crisis dentro de la crisis de la vivienda es que se alertó una y otra vez –por las patronales de construcción, las inmobiliarias, partidos políticos y asociaciones civiles– lo que exactamente pasaría en muy poco tiempo. La ley maltrata a inversores y arrendadores, porque ya se sabe que son vampiros desalmados que hay que poner su sitio, así que, entre otras cosas, se amarga ligeramente la vida a quien pretenda comprar o construir pisos para alquilarlos. Ah, inmundas bestezuelas, gordinflas engorilados con sombrero de copa y puro en la mano que pretenden invertir –habrase visto– para hacer dinero. Por cierto, también se ponen en su sitio, es decir, en la puta calle, a esas excrementicias agencias inmobiliarias que ganan pasta ofreciendo un servicio de intermediación de alquileres. La normativa milagrosa permite prorrogar los lanzamientos de inquilinos vulnerables hasta dos años. Todos los procesos para deshacerse de los okupas se cubren de trámites y se hacen más lentos. «Para poder recuperar tu apartamento puedes tardar, retrasando la situación astutamente con el papeleo, hasta casi tres años, tres años en los que por supuesto, si el inquilino lo desea, no puedes ni entrar a mirar la situación de tu propiedad», me comentan desde una agencia inmobiliaria. No representa precisamente un estímulo para alquilar una vivienda, sea al precio que sea. Mejor reorientar el negocio al alquiler de oficinas o al alquiler vacacional. O la otra opción: endurecer las condiciones de alquiler. Subir los precios, ponerse duro con los avales, exigir contratos indefinidos, trabajos más estables, sueldos más altos. Ya sabes que no podrán comprarte jamás una casa, pero es que alquilar, que ya era difícil, ahora se ha puesto imposible. Las llamadas «zonas tensionadas» se reducen a un rótulo porque regular los precios provoca el efecto pernicioso ya señalado: la contracción de la oferta. La solución estratégica no pasa por una reforma normativa ni por intervenir directamente en los precios, sino en hacer política, es decir, en diseñar un plan de viviendas sociales a gran escala y que se extienda durante los próximos lustros. Hasta no hace mucho es lo que caracterizaba a los gobiernos socialdemócratas. Pero eso fue antes de que se acostumbraran en enmedallarse con leyes que son pura bisutería populista.