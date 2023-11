Dulce hogar y los pequeños con su móvil

Crece desde Barcelona un movimiento de padres que trata de vetar el acceso de los niños al móvil a los doce años. Y que por tanto se fije en 16 la edad apta para usar esta tecnología, a la que acusan de hacer verdaderos (y terribles) estragos en la psicología de sus infantes. No está mal una marcha atrás que se parece al intento de desviar al monstruo Titanic del iceberg abrelatas. Al menos hay que intentarlo, o procurar que cada progenitor tenga la información necesaria para poner orden y concierto en su dulce hogar. Otra pregunta cavernosa es si estaríamos preparados para la desconexión: es decir, atender con imaginación sobrada los requerimientos de unos menores que reclaman ocio tras perder la compañía de sus pantallas. La situación es verdaderamente comprometida para ambas partes, dado que la cacharrería digital ha cambiado de forma catastrófica el vínculo afectivo entre padres e hijos. Y eso que hace unos años alabábamos la inteligencia de los polluelos, capaces de resolver nuestras carencias tecnológicas, de animales acostumbrados al pienso analógico, con sus pequeños dedos. Ahora, sin embargo, cunde el acojono al no saber qué aberraciones sexuales ven por sus smartphone, o si se instruyen a toda velocidad sobre cómo hay que incorporarse a una pandilla de mocosos sin escrúpulos. Varias veces a la semana atravieso un callejón momentos antes de la apertura de un colegio del barrio. La visión da un poco de miedo: un buen número de adolescentes sentados en hilera con sus cabezas inclinadas sobre la pantalla. No se dicen nada entre ellos, a no ser para comentar algo que ven en su terminal. Ya han salido los primeros pensadores que no ven en la prohibición la panacea para liberar a los niños de una herramienta, que, en modo alguno es comparable a la televisión. En el espectro de la infancia y la adolescencia pasan cosas difíciles de digerir, trastornos y abismos absolutamente imprevisibles. Una prohibición tendrá sus derivaciones, pero seguro que menos dañinas que el libre acceso a las tinieblas. Merece la pena tenerlos vigilados.