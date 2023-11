La inimputabilidad de los menores de edad

Llevamos años conociendo noticias de ámbito nacional o internacional de jóvenes menores de edad que ofenden, insultan y agreden violentamente con armas blancas a docentes o compañeros de clase y otros tipos de peleas en la vía pública que graban y luego suben a internet. Este es el hecho objetivo de que existe, pero nadie está poniendo los medios para que esto no se repita.

Veamos qué antecedentes son los que nos encontramos para poder analizar cómo hemos llegado a estos niveles de agresiones físicas y verbales y que cada vez se van incrementando en todos los ámbitos de nuestra sociedad, sea familiar, educativo, en espacios de ocio, deportivos, etc.

Esto no surge porque sí, existen muchos motivos, pero ahora de repente estamos viendo un caldo de cultivo desde el seno familiar, en donde no se ha sabido inculcar los valores necesarios a esos niños desde edades tempranas, que los conflictos sean del tipo que sean, se solucionan con violencia sea del tipo que sea, el mensaje que escuchamos que les transmiten a sus hijos es el de la Ley del Talión, «ojo por ojo y diente por diente, si te pegan devuélvelo».

Nos han acostumbrado a vivir en una sociedad que necesita sentirse vigilada para cumplir las normas, ver a una autoridad como pueda ser la familia, los docentes o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que por desgracia cada vez ejercen menos autoridad, sin saber inculcar a sus hijos, docentes y ciudadanos, que además de derechos, tenemos obligaciones con nosotros mismos y con los demás y que se podría sintetizar con la máxima de que «lo que no quieras para ti, no se lo hagas a los demás».

Las pandillas y los grupos de presión siempre han existido, en los que se alienta a más agresión, pero resulta que esta bomba de relojería que se está creando entre muchísima juventud nos va a estallar a todos cuando menos lo esperemos. Solo les falta una ideología totalitaria y armas, para verlos como salvadores de su patria.

Resulta que vivimos en una sociedad para la que no estamos preparados, o mejor dicho, nadie sabe cómo actuar con tanta información que se da por válida por el mero hecho de que aparezca en cualquier medio de comunicación, dando total credibilidad y veracidad a las conductas y acciones que se han producido a nivel nacional o en otros países o culturas distintas a las nuestras, intentando hacerlas como propias o imitar modelos que se ven en amigos, familias o en películas o series que están dirigidas para mayores de 18 años (aunque hoy en día la madurez de los 18 años no es la misma de generaciones anteriores) y que sus padres o tutores legales les permitan ver e identificarse con conductas inadecuadas socialmente y que no está ayudando a formar a ciudadanos libres y democráticos para el futuro.

Ya solo falta escuchar de los padres que estamos haciendo un mundo de una estupidez infantil, en la que su hijo agredió físicamente o verbalmente a un profesor o a una compañera, que su hijo es un niño y que esas agresiones no son por ver lo que quiere y en casa no lo han visto, sino que seguro es porque su hijo respondió de esa manera por algún motivo al compañero.

¿Qué es lo que está pasando con las violaciones grupales de jóvenes y no tan jóvenes?, ¿qué educación y valores han tenido esos violadores en sus casas o entornos sociales?, porque lo que sí está claro es que en los colegios no existe ningún contenido curricular que toque ese aspecto tan repugnante y que nos degrada a lo peor como seres humanos.

Por desgracia he tenido que vivir experiencias que rayan en la delincuencia con alumnos de 3º de la ESO, cuando son capaces de ponerse de acuerdo en grupo durante la hora de clase, saltándose los programas parentales de los portátiles, para utilizar las redes sociales y amparándose en el anonimato que les permiten, crear noticias falsas sobre padres de familia diciendo que venden drogas en su negocio, o que es un violador, o que es un pederasta, o ridiculizan a un compañero y al final según ellos todo es una broma y no les pasa nada, ya que pasado un tiempo no quedan pruebas que aportar a las fuerzas de seguridad del Estado. Todo no vale y las familias no están siendo conscientes de ello y de sus consecuencias a largo y corto plazo.

Ya está bien de estar con paños calientes con todos estos temas, en donde los que acompañan a los menores de edad se están aprovechando de esa inimputabilidad para salir de rositas de delitos que con 18 años tienes que ir a prisión.

Desde edades tempranas los niños saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal y sobre todo cuando tienen una familia detrás que participa en una sociedad democrática y plural, cuya principal misión en esta vida es formar a su hijo para que sepa desenvolverse de forma autónoma en el mundo que le va a tocar vivir.

Tenemos una legislación garantista y protectora de los menores de edad, pero cuando se cruza esa línea delgada de lo que se puede hacer o no se puede hacer con determinada edad de forma intencionada, las víctimas son las grandes perjudicadas de esos agresores y violadores que son menores de edad y aparece la inimputabilidad, en la que tienen que ser los tutores legales los que asuman las consecuencias de los actos de los menores a su cargo. El art. 19 del Código Penal español dispone que «los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código Penal». Puesto que se piensa que las personas por debajo de cierta edad no deben ser introducidos en el sistema penal, ya que se piensa que todavía es posible completar su educación social a través de medios mayoritariamente pedagógicos (familia, centro educativo y sociedad).

Antes de que un niño llegue a una pandilla, tiene que pasar por una educación en casa para que sepa decir no y, por consiguiente, todo empieza y termina en la familia y por desgracia la familia está intentando diluir sus responsabilidades utilizando el ventilador, repartiendo la porquería para todos cuando sus hijos se meten en problemas, menos para las personas que tienen toda la carga en la educación que son el padre y la madre del niño. Los problemas no surgen porque sí, todo tiene un inicio, es ahí donde tenemos que apoyar a las personas con responsabilidad en la educación de los niños.