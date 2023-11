Monologuismo

La ferocidad en el ataque, verbal y callejero, lleva a constatar sin tapujos ni vergüenza que las dos Españas colean aún, y que como dice un colectivo patriótico de la Guardia Civil todavía hay gente dispuesta a derramar sangre por la Constitución. Igual que en cualquier otra democracia, otro país u otro periodo histórico, la quintaesencia está en saber si la moderación, el librepensamiento o el diálogo pueden acabar machacados por la intransigencia, el insulto o la violencia, es decir, brutalmente arrastrados por la ola. ¿Pueden convivir esas banderas del águila y las flechas con el argumento, o este último se verá hundido y desnortado entre los afines a todas las nostalgias que acabaron en oscuros túneles? Ya sea por la derecha o por la izquierda. También, sin duda, por los nacionalismos blandos o extremos, que con su panoplia de requerimientos (a veces fanáticos u ultramontanos) aspiran al triunfo a costa de todo. Llega un momento de ceguera, de no querer ver más allá, donde nadie escucha a nadie, en que los logros apuntalados pueden descender airosos por el sumidero. Produce cierto temor la falta de entendimiento, no sobre un decreto ley, sino sobre la misma concepción de la democracia y la división de poderes entre una misma generación política, o entre la actual y la inmediatamente anterior. Una ruptura de puentes maléfica, una fuente de energía para los destructores del sistema, una ultraderecha que absorbe como una bayeta eficaz y que oxida las uniones del puzle democrático. Por desgracia, los procesos históricos que condicionan el presente y el futuro de las naciones no ofrecen sus resultados a la vuelta de la esquina; más bien, los frutos, si los hay, se recogen en el tiempo para mayor insatisfacción de promotores o detractores, siempre aspirantes a todo lo contrario: al cortoplacismo político. Una inclinación (trabajar para la Historia) que no debe confundirse con una patente de corso para mantener desinformados a los votantes: en una época de vibraciones digitales, de flujo de datos, tóxicos y no tóxicos, unos demócratas no pueden permitirse el lujo de apretar el interruptor del apagón informativo cada vez que les venga en gana. El secreto o la sospecha vale para un régimen infinito, si hay alguno que lo pueda ser, pero no para uno abocado finalmente a una transparencia obligada, que no siempre es la deseada, aunque cumpla todos los protocolos: ¿tenemos el relato completo? La dosificación exaspera y conduce a la mentira, aunque no hayan mentiras: es la golosina del enemigo, el combustible para la exageración. Aquí existe una tesis doctoral: la dura tarea de convertir al monstruito en un ser angelical, traerlo de la residencia de Waterloo como un recién nacido limpio de polvo y paja. Conseguirlo es viajar a la reconciliación; no sería la primera, pero estos votantes de ahora no son los huérfanos de décadas atrás, del principio de la democracia, ni tampoco el beneficiado renuncia a sus galones ni a un ejército propio que bufa.