Persona F01

Números que sustituyen rostros, códigos que resumen una vida y una muerte. Desde el punto de vista de la semiótica, morir siendo inmigrante resulta a veces tan barato, que si las lápidas se cobrasen por caracteres quizás aún sobraría algo para regalarse un autoepitafio (después de ahorrar toda una vida y pagar a una mafia por embarcar). Durante mucho tiempo la «raya» del faro de Orchilla marcaba el «fin del mundo». Hoy muy cerca de allí se ha vuelto a pintar una línea que marca el fin de la vida para muchas personas. En el entierro de la persona etiquetada como Inmigrante F01, un sepelio de diferentes personas herreñas convirtió esos signos en dignidad humana. No sabían cómo se llamaba ni de dónde venía, pero en la foto en la cual guardan decoro de pie ante el ataúd, vemos a personas juntas mirando al suelo. No sabemos el nombre de muchas de ellas, pero toda la esperanza que nos queda respecto al prójimo se resume en esa instantánea de acompañamiento a un desconocido.

Nos hemos acostumbrado tanto en esta sociedad a la muerte del otro que, no solo la hemos normalizado, sino que incluso nos cuesta pararnos a pensar en el brutal impacto de la desmemoria, el olvido, el no recuerdo de quien fue una persona, con sueños, miedos, gustos, anécdotas… incluso con una infancia, aunque en el caso que nos ocupa, ni siquiera se hubiera terminado.

Lo curioso es que también hemos normalizado tanto convertir en códigos o en expedientes a los inmigrantes que aún no han terminado su infancia, que no vemos ya a personas con una vida más allá de un número. Entre derivaciones, insolidaridad o directamente la crueldad de utilizarlos como carnada con la cual ganar adeptos desde el odio iracundo, nos hemos olvidado también de revisar los datos de los otros niños y niñas de nuestra sociedad, que no vienen de otras latitudes y a quienes cuidamos… hasta que cumplen 18 años. Los llamados «extutelados» son un síntoma de la inhumanidad de cómo tratamos al diferente, ya sea un inmigrante africano o un autóctono que nació en una familia desestructurada. Expedientes a cubrir, problemas a mandar a otro. Irónicamente ahí no hay distinción, se encuentran todos con un código anónimo y un horizonte gris. Ojalá ante el sufrimiento ajeno fuéramos capaces de olvidar el color de la piel, la religión o el idioma. Ojalá olvidemos también los números, códigos o expedientes y, como quienes nos dignificaron en el entierro de una persona sin nombre, seamos siempre comunidad.