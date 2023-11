Diálogo contemporáneo

Pedro Sánchez no llevó en su programa electoral una amnistía para los impulsores y agentes del procés y de la declaración de independencia de Cataluña. Bah, y qué. Los políticos mienten siempre. Pero no es que no la llevara en el programa electoral. Es que él y todo su partido rechazaban la amnistía y el referéndum de autodeterminación como inconstitucionales hasta el día de las elecciones. No importa. ¿No la has oído? Hizo de la necesidad virtud. ¿Qué virtud? Conseguir mejorar la convivencia en Cataluña y que los catalanes se sientan representados en los grandes asuntos de Estado. ¿Qué problemas de convivencia? Según Pedro Sánchez antes del 25 de julio ya no existían problemas de convivencia política en Cataluña. Los catalanes están representados en las Cortes, en su parlamento, en sus ayuntamientos. ¿Pero de qué hablas? Digo lo que sienten los catalanes. Repites lo que dicen sentir los independentistas catalanes. Nunca debió judicializarse la dinámica política y a esta ruptura de la convivencia democrática. ¿A qué llamas judicialización? ¿A denunciar y procesar con plenas garantías jurídicas a los que conculcaron la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el reglamento del Parlament para proclamar unilateralmente la independencia? ¿El Gobierno de España rompió la convivencia democrática? No les dejó otra salida. E implantaron salvajemente el artículo 155 de la Constitución. Pero si el PSOE respaldó su activación. Y apoyó en todos sus términos su aplicación. Pero se lo han pensado mejor. ¿Cómo que se lo han pensando mejor? Que se lo hayan pensado mejor no quiere decir que no lo hicieran. Uno rinde responsabilidades por lo que hizo, no por lo que pensó luego que debió hacer o no. El propio Miquel Iceta, primer secretario del PSC, aplaudió el 155. Eso es historia. El PSOE suscribe la condena a los decretos de Nueva Planta de Felipe V, a principios del siglo XVIII, pero considera los sucesos de 2016 en Cataluña como historia polvorienta. La amnistía ayudará a superar la división. La amnistía divide aun más a la sociedad catalana y a la española. Pero si se han hecho un montón de amnistías antes. No. ¿Cómo que no? Aznar nada menos amnistió a más de mil personas en un solo Consejo de Ministros en el año 2000. Eso no fue una amnistía. Fueron indultos. Los indultados debían disponer de un informe favorable de la fiscalía o del tribunal que los sentenció. Ejem. Se excluyeron delitos de terrorismo, agresión sexual, malos tratos o crimen organizado. ¿Y qué? Que al ser indultados se les perdonó la pena, pero no quedó borrado el delito. Por ejemplo, no se eliminaron antecedentes penales. Pero quién se acuerda de nada de esos detalles. Es que nuestro deber como ciudadanos, pero más aun como periodistas, es no olvidar y tragarnos automáticamente los argumentarios de los gabinetes de prensa del Gobierno, de cualquier Gobierno. Los partidos independentistas catalanes han vuelto a la Constitución española. Para nada. Han dicho claramente en los últimos días dentro y fuera del Congreso de los Diputados que sus objetivos son los mismos, que no renuncian a la acción unilateral, que el Gobierno español actuó criminalmente en 2017. Bueno, balandronadas. ¿De manera que las declaraciones del PSOE son dignas de todo crédito y las de JxC y ERC son balandronadas? Lo importante es seguir avanzando. ¿Hacia dónde? Hacia una España donde podemos convivir todos. Por definición los independentistas no quien convivir con nadie en España. Quieren abandonarla. Pero, en serio, ¿te parece política y éticamente tolerable que se negocie la estabilidad de un Gobierno durante cuatro años en un país extranjero y bajo la exigencia de un relator extranjero que revise continua y sistemáticamente desde Ginebra el contenido de los acuerdos entre dos grupos parlamentarios del Congreso de Diputados de España? Bueno, España pertenece a la Unión Europea, no es territorio tan extranjero. ¿Y los pactos del PP con Vox? ¿Qué tiene que ver lo que le estoy preguntando con los pactos entre el PP y Vox? Bueno, también son pactos, ¿no? Pero claro, con el fascismo. Prefiero pactar con Puigdemont en Bruselas que con los fascistas en España. ¿Pero exactamente por qué razón una cosa legitima a la otra? Mire, se lo voy a decir claro porque insiste mucho: me vale cualquier cosa con tal de que no gobiernen el PP y Vox, y si hay elecciones anticipadas, seguro que gobiernan. Que gran confianza en su partido ¿Y vale todo? Hasta debilitar la democracia representativa, minar las instituciones, ciscarse en el Estado de Derecho? ¿Por qué entonces tanto miedo al fascismo, si ya estás haciendo su trabajo y preparando así su llegada?