Alimañas contra la democracia

No importa el número, ni el estado civil, ni la nacionalidad, ni el horóscopo... Lo importante es que hay unos personajes en la escena social y política previa y posterior a la investidura que quieren cargarse la democracia, que no creen en ella, que preferirían ver a más de un periodista ante el paredón, que tienen al aguilucho imperial o la esvástica como símbolos preferentes, que están entusiasmados con la idea de un golpe de Estado financiado con los ahorros de su pensión de militares jubilados y los apoyos de los hijos, nietos y bisnietos de las últimas ánimas del Régimen... Y todo esto es una cuestión a la que hay que ponerle fin desde la ley para evitar, en especial, que la impunidad les lleve a pensar que pueden encender los motores de cualquier involución, con o sin éxito. Los abueletes que el día después de la investidura de Sánchez han filtrado su manifiesto a favor de un acto violento contra la Constitución, ya hicieron otro tanto de lo mismo hace unos años. Tuvieron la suerte envidiable que el magistrado que les tocó concluyó que lo expuesto en el chat, el lugar de sus deposiciones, era privado, muy privado, aunque allí se sustanciasen conspiraciones que hiciesen salivar al mismo Lobo de Yellowstone, el cornudo que ocupó la mesa del Capitolio. Los españoles de bien, como dice Feijóo, no tenemos que soportar ni abonar la nómina a ese portavoz de Vox que compara a Sánchez con Hitler. La llamada de atención de la presidenta de la Cámara sabe a poco, a muy poco, para que este mequetrefe sea sancionado como corresponde. Ha aprovechado uno de los actos más solemnes de la democracia para hacer apología de una bestia que ordenó el Holocausto. Y todo para denigrar y ensuciar el nombre de un aspirante a la Presidencia. Estos días de tensión hemos sido testigos, no sin impacto emocional, de como un grupo de fascistas ataca la sede de los socialistas en Ferraz, podría haber sido la de otro partido, o cómo insultan a los periódicos y a sus periodistas. Estos elementos no tienen cabida en la democracia, son verdaderas alimañas.