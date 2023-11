Amar a lo emo

En 2008, yo tenía trece años. Las primeras redes sociales (que eran más de hablar que de enseñar, más de tener un diario en el que se dejaba entrar a unos pocos que de abierta estoy al universo y que me vea y que me permita participar en él) estaban llenitas entonces de corazones con purpurina y alas de murciélago, de flecos que por lo menos mi pelo rizado no era capaz de imitar ni de coña, de expresiones de un dolor muy profundo que por lo menos mis trece años necesitaban desesperadamente porque al mundo en 2008 le creció un bolsillo.

Un bolsillo o algo así, o eso me parecía a mí que tanto había vivido durante toda esa infancia que me decrecía debajo de la lengua (efervescente) y me permitía hacer declaraciones sobre todo lo acontecido a la humanidad durante toda la Historia. A los trece años, en 2008, me pareció que ser emo era el único refugio en el que jamás se le había permitido a una llorar.

Lo emo no era para mí (a partir de aquí, hablo desde mi historia [efervescente], y para ello pues me sitúo: niña de pueblo del sur con un cuerpo distinto, ansia de expresión y comunicación y una sensibilidad infantil que no se le iba ni con quitapiojos) solo una tribu urbana más, sino una puerta a un reconocimiento de la melancolía y el amor que no me parecía encontrar en el mundo adulto, en un mundo adulto que aún no me correspondía pero me marcaba todas todas todas las pautas, no sueltes burbujas como una pastilla de esas que se lanzan al fondo del vaso y lo vuelven espuma y quitan o no quitan el dolor de cabeza pero eso da igual porque lo que importa muchas veces, en el fondo, es el espectáculo. Lo emo era la promesa del crecimiento sin la seriedad.

Es decir: crecer pero poder exteriorizarse diferente, vestir de negro y rojo o negro y rosa o negro y lo que nos diera por ahí para ponernos delante de lo que nos exigían y gritar mi marco es otro, mis expectativas sobre la vida son otras, me hace sufrir lo que quieren de mí y no tengo que guardármelo porque existe un sitio (pantallita recién descubierta, otro camino de salida del pueblo que no era ni el de abajo ni el de arriba ni el que lleva hasta la carretera del Teide, uno parpadeante… y efervescente… y metible en casa, entrar en casa es salir de la calle y entrar al ordenador es salir a la calle verdadera que qué ganas tenía de descansar cansándome) en el que esto se acoge y es el que de verdad me interesa. El bolsillo en el que resguardar lo que NO me van a hacer perder.

En este sentido, y pensando, como decía, en mi tssssss historia (emos de pueblo que no lográbamos ser lo que veíamos en Internet y no nos habríamos comido un rosco en un salón del manga pero éramos “lo otro” en nuestro espacio, éramos “lo escandaloso” y disfrutábamos de serlo), lo emo era un contenedor perfecto para lo queer. No solo era una exteriorización de nuestra diferencia, también una estética que nos permitía estirar nuestras expresiones de género hasta encontrar algunas más satisfactorias que las normativas, también un lugar secreto en el que hacer cosas secretas y en el que demostrarnos que las directrices que tenían que regirnos en realidad no eran nada. Era otra existencia posible, nuestra.

Y, a pesar de que quienes fuimos (efervescentes) adolescentes de trece años en 2008 hemos tenido que quitarnos de encima capas y capas de romantización del sufrimiento, de estético autoboicot, creo que también se nos quedó esa cosa tan buena. Lo emo, una tribu urbana de pronto accesible y no ajena y presente hasta en ciertos institutos rurales, nos otorgó la certeza de que podíamos contar con otras coordenadas afectivas, otras familias que no nos venían solo de la carne sino también de cómo nos entendíamos la carne, de cómo queríamos habitar unas vidas que, frente a nuestra infancia ya haciendo ñiiiiiii porque la puerta se cerraba, nos exigían abandonar la fantasía y la teatralidad, las afirmaciones de amor chilladas, las concepciones extrañas sobre lo que nos diera la gana, el romanticismo en las amistades, la amistad en las relaciones románticas, cosas que hemos ido aprendiendo y formulándonos con el tiempo pero que, en algunas historias particulares (como la mía: traba en forma de pescadito de cuando era pequeña + mecha rosada), vino desde el contrastar adrede.

Amar a lo emo no tiene nada de especial, solo tiene de especial que hubo que inventarlo porque no servía para nada lo que en teoría era amar. No se nos negó la efervescencia.