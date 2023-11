Han bastado unos breves chubascos para que las proximidades del Guiniguada se hayan vestido verde. Desde nuestra azotea, en el barrio llamado El Sardo porque de Cerdeña era el cura propietario de estos terrenos hace un par de siglos según demostró el historiador Juan Francisco Santana, se alegra la vista al contemplar que después de los calores de 40 grados llega el frescor, la humedad que revitaliza los campos. La madre naturaleza cumple su función en noviembre, el mes más lluvioso en estas islas. De este modo, con el fresco de las madrugadas, nos alejamos de aquella sensación de las olas de calor que nos han golpeado con saña este verano eterno.

Una de las dos Españas ha de helarte el corazón, dijo Antonio Machado, el gran poeta de la sobriedad y la tristeza. A la vista del panorama, con agresiones callejeras contra la sede de un partido político, algo que nunca se había contemplado, parece que la vida política nacional va a encresparse mucho en los próximos tiempos y la posible investidura de Sánchez se retrasará porque el señor Puigdemont cada día lo va a poner más difícil. Es lo suyo. Y es que una democracia todavía joven no ha podido educar a las masas en el ejercicio de la tolerancia y del respeto, asignaturas que deberían ser de uso cotidiano en todas las esferas. La interminable negociación para la investidura nos muestra que los nacionalismos pueden ser insaciables, de hecho el independentismo catalán lo es.

Vivimos en una sociedad muy competitiva, y por consiguiente habitamos en un mundo cada vez más agresivo. Un problema de la sociedad española es el escaso tratamiento disponible para conseguir una buena salud mental. Las cifras varían según la fuente, pero generalmente se acepta que mientras que en Europa hay 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes, en nuestro país hay solo 6. En Europa hay 18 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, en España hay solo 10. De año en año las cifras mejoran porque hay psiquiatras y psicólogos que se incorporan, aunque todavía seguimos a la cola. Se invierte en salud mental la mitad que en toda Europa y solo hay 2.800 psicólogos en sanidad pública. En Canarias se produjeron el año pasado más de 220 suicidios, una cifra demasiado alta. En todo el país se registró una media de once casos diarios. Además, sabemos que Canarias duplica la cifra de médicos que piden ayuda para tratar los problemas de salud mental.

Siempre hemos sabido que los argentinos son psicólogos en potencia. Pues bien: hay nada menos que 225 por cada cien mil habitantes, debe ser el record mundial. ¿Por qué hay tantos psicólogos allá? Se estima que por ser un país de inmigrantes, pero también EEUU lo es y no tiene estos registros. Entre nosotros no existe la cultura de acudir al psicólogo como se da en otros países, hay pocos psicólogos que actúen de consejeros matrimoniales, intermediarios en parejas en conflicto, atención a los niños y ancianos, etc.

A veces me da por pensar que tal vez las superélites estén pensando en un conseguir un gran cerebro cuántico para dirigirnos tanto individualmente como en grupo social, con las nuevas tecnologías quizá dentro de cincuenta o cien años podrán gobernar la naturaleza y alargar la vida humana hasta límites ahora desconocidos, o incluso conseguir la inmortalidad para los elegidos. Este ordenador global integraría y controlaría el ecosistema en el que nos desenvolveríamos. ¿Un mundo para los privilegiados, y otro para los parias?

Cuando nos atienda un robot en vez de un humano esperamos que todo funcione, pues, si la cara es el espejo del alma, crear un rostro convincente para una máquina con infinidad de cables ha de ser un desafío, máxime cuando cada androide deberá expresar las seis emociones básicas: ira, disgusto, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Pero no basta con fabricarle una cara bonita, sino saber si entenderá nuestra alma.