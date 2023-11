Papafritadas Santana

Hace unos días se plantó en el Parlamento de Canarias, escoltada por varios compañeros de partido y un fotógrafo Noemí Santana, elegida el pasado julio en las listas de Podemos para un escaño en el Congreso de los Diputados. Santana fue en la pasada legislatura diputada regional y consejera de Políticas Sociales del Gobierno autonómico que presidió Ángel Víctor Torres. Santana se acercó al Parlamento para presentar nada menos que una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Canaria para 2024, «con propuesta de devolución al Gobierno de este presupuesto alfombra (sic)».

Creo que Noemí Santana consiguió engatusar a dos o tres medios de comunicación y a la salida les soltó varias frases para intentar prolongar su farsa. Porque es una farsa presentar en el registro de entrada de la Cámara una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales canarios para 2024 cuando no eres diputado en ese Parlamento. Es más: su partido, Podemos, no cuenta con ningún diputado en el Parlamento de Canarias. Y no lo tienen porque los ciudadanos así lo decidieron. Unidos sí se Puede pasó de 78.18 votos a 34.531. La caída de Podemos, con y sin marcas asociadas, ha sido continua desde 2015, pero la hecatombe final llegó entre mayo y julio pasados. No solo ningún diputado. Fue una caída a plomo en todas las instituciones representativas. Santana y sus compañeros de dirección de Podemos ni siquiera intentaron ofrecer una explicación a la opinión pública ni –obviamente– asumieron ninguna responsabilidad en la catástrofe. Hay que insistir: no lo hizo absolutamente nadie. Las únicas que siguieron en la política institucional con cargos remunerados fueron Noemí Santana –que sin molestas primarias ni más tonterías se colocó de número uno al Congreso por Las Palmas– y Gemma Martínez Soliño, integrada en el equipo municipal que dirige Carolina Darias y que se encarga fundamentalmente de obviar que Podemos lleva ocho años gestionando en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ejerciendo un adanismo encantador para pedir más árboles, mejores aceras, parques magníficos. Es bastante deprimente.

Y si lo de Martínez Soliño es deprimente, la visita de Santana al registro del Parlamento es patética. Y no me refiero a que la supuesta enmienda a la totalidad sea un texto de diez (10) folios que en alguna ocasión presenta errores gramaticales, escrito como un discurso electoral pobretón y atropellado. Me refiero al fraude político que supone presentar una enmienda a la totalidad –incluso una cuchufleta como esta– cuando uno carece de representación parlamentaria. Porque como Podemos no consiguió ningún diputado, nadie la podía defender y, por consiguiente, no podía ni debatirse ni votarse en el salón de plenos. De hecho ayer se celebró el debate de primera lectura de los presupuestos generales de la Comunidad autónoma de Canarias para 2024 y se debatieron y votaron dos enmiendas a la totalidad presentadas respectivamente por Nueva Canarias y el PSOE. Nadie hizo mención siquiera de la ocurrencia de Santana y sus amigos.

Ya sé que a la mayoría este gesto le puede parecer puro postureo publicitario que intenta obtener –más bien mendigar– unas migajas de atención mediática para una fuerza política democráticamente desalojada de la mayor parte de las corporaciones locales y de la propia Cámara. Para mí es más grave por lo que encierra, porque encierra una burla ensordinada. Un desprecio hacia los ciudadanos canarios, hacia sus frustrados votantes, hacia los medios de comunicación y, si me apuran, incluso hacia los empleados del registro oficial del Parlamento de Canarias, que tienen que encargarse de una papafritada tan chusca como esta. También es un reflejo del fin de trayecto de unas activistas que se acostumbraron tan velozmente a las nóminas, los despachos y las excusas administrativas que ya no saben hacer política o simular que hacen política sin usar y abusar de un registro público.