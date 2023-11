Mentiras y exageraciones

Ya empezamos. Primeras entrevistas de Ángel Víctor Torres a medios de comunicación canarios: debe prestarse atención. Casi inmediatamente Torres cae en una contradicción. Torres es un señor que vive cabalgando las contradicciones, como decía el poeta, pero sus contradicciones no son un hermoso caballo blanco, sino un jumento grisáceo que marcha a trote cochinero. Por eso tal vez se les noten poco. Todavía hace dos o tres meses aseveraba que se quedaría en Canarias para encabezar la oposición; ahora es ministro, y como todo ministro, aspira a la inmortalidad. En la entrevista Torres explica la buena doctrina: un ministro no representa intereses territoriales en un Gobierno, ni siquiera de manera preferencial, porque se debe a todos los ciudadanos del país, a los intereses generales de España. Pero casi acto seguido el expresidente advierte que tener un político canario (¿quién es quién lo tiene?) representa una garantía de cumplimiento de la agenda canaria, el núcleo básico del acuerdo de investidura entre el PSOE y Coalición Canaria. Es decir, disponer (¿quién dispone?) de un ministro isleño no solo es favorable para los asuntos propios de su departamento, sino para los de todos los ministerios. ¿En qué quedamos? Pues quedamos en que el ministerio es, obviamente, un instrumento político y, cuando llegue el momento, electoral. Torres, el benevolente padre de la agenda canaria. Agotador.

El cuento del anterior Gobierno autonómico. No sé si lo recuerdan. Lo mantuvieron hasta las últimas horas en el poder. El cuento de lo bien que marchaba Canarias. Principalmente se basaba en la disminución del desempleo. Claro que descontados los años de la pandemia la tasa desempleo de este verano estaba en el 15,2% de la población activa y en el verano de 2019 era un 18,7% Francamente, tres puntos y medio porcentuales de ganancia no es para tirar voladores. El paro entre los menores de 25 años sigue superando el 31%. Pero lo más grave, con todo, es la mierda de salarios que se pagan en las islas. Solo en Extremadura se abonan nóminas más escuálidas. No se llega a cobrar como media 1.870 euros brutos mensuales, alrededor de un 12% menos que la media española. Los salarios en Canarias no dejan de bajar comparativamente pese a tener una ocupación turística que roza el lleno: alrededor de 14.600.000 turistas visitaron las islas el año pasado. No sé si el amable lector recuerda la satisfacción que dejaba extasiado a Torres y a su consejero de Hacienda, Román Rodríguez– de Economía tenía a una señora que visitaba el parlamento para leer resúmenes ejecutivos – cuando contaban a Canarias territorio libre de la inflación. Solo un imbécil o un cínico podían suponer que las islas no se verían afectadas por un proceso inflacionista. El pasado octubre el interanual estuvo en 4,3%, frente al 3,5% de media español. Y esta es la situación: el actual modelo económico de Canarias no da para más. No da para un paro inferior al 12%, no da para un PIB per cápita decente, no da para empleos con calidad y estabilidad, no da para que la aportación de las universidades y la investigación y la innovación tengan espacios no marginales para prosperar, no da para sostener un Estado de Bienestar sólido ni para financiar la transición a la sostenibilidad. Tenemos un problema estructural de crecimiento, modernización y cohesión social. Por eso he detestado tan profunda y hasta agresivamente el discurso triunfalista del gobierno anterior mientras contemplo las acciones del nuevo entre el escepticismo y la esperanza.

El milagro de la productividad. Desde Hace cuatro años Canarias no ha desarrollado ninguna política económica. Y la de los anteriores gobiernos –con participación de CC, PSOE o el PP – fue una política continuista. Si se mantiene esa perezosa deriva Canarias perderá todas las oportunidades históricas. Somos especialistas al respecto y ahí están los fondos Next Generation para demostrarlo: qué mísera renuncia a articular proyectos estructurantes y reformistas con fondos que nunca podrán repetirse. ¿La productividad? Por supuesto. Pero solo es la mitad del problema. La otra mitad es tener como principal asignador de recursos al Gobierno autónomo y es difícil imaginar a un Gobierno que quiera, pueda y sepa desplazar a la sociedad civil la capacidad de decidir.