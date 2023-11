Dame pan, y dime tonto

Acabamos de asistir al inicio de una nueva legislatura política, y con ella a los esperados nombramientos, tanto los ministeriales como todos los que luego vienen en cascada. Hemos sido testigos, igual que casi siempre ocurre, de inevitables pucheritos, lágrimas y sonrisas a raudales de alegría, o de cabreo mal disimulado en los rostros ilusionados de unos que vienen y en el rictus amargo de otros que se van, como nos sugiere aquella conocida canción.

Visto lo visto, no puedo menos que preguntarme: ¿pero suponían aquellos unos o qué esperan estos otros? La primera lección que cabe tener presente en estas situaciones, como en otras análogas, es que quien ofrece estas dádivas también puede disponer de ellas en cualquier momento; y que gratis, lo que se dice gratis, en la vida en general y en la política en particular, no se da nada, absolutamente nada. Por nuestra bella cara, pues tampoco, porque caras hay muchas en el mundo y seguramente no pocas serán más bellas que la nuestra, ¿entonces?

En cada una de esas prebendas el pago que se exige a cambio ha sido narrado una y muchas veces en la literatura: se pide que nos entreguemos totalmente sin reservas ni fisuras, y a partir de ahí que cada palo aguante su vela. Porque cuando dejamos a un lado nuestros propios criterios, los principios sobre los que hemos cimentado nuestra vida, incluso la propia autonomía de procedimiento, para seguir sumisamente la estela que marca un líder, que es quien maneja el ronzal, sin importarnos demasiado las motivaciones que lo configuran o las razones últimas establecidas a la base de sus decisiones operativas más allá de la verborrea habitual, entonces estamos pagando el precio requerido. Lo que ocurre es que, quizás, obcecados momentáneamente por demasiadas luces, en ese momento puede que no seamos conscientes de estar en un tris de convertirnos en bienintencionados explotadores de los demás para no sufrir el frío de la intemperie, o dejarnos explotar con resignación para poder acurrucarnos al calor y cobijo de sus alas.

Dame pan, y dime tonto (o tonta). Cuánta sabia perspicacia encierra este refrán popular que suele denunciar con pretendida delicadeza, pero también con clara ironía, a quien intenta justificarse en su procedimiento habitual, siempre y cuando se reciban beneficios y la recompensa esté servida, aun cuando fuera necesario soportar por ello la crítica o el menosprecio de los demás.

Pero ocurre con frecuencia que mientras recibimos o esperamos el pan de cada día, somos muy tolerantes con determinadas actitudes por parte de la mano que alimenta; entonces esa mano se nos antoja generosa, sabia, hasta mesiánica, en la que nos esforzamos por ver la salvación definitiva del mundo en que vivimos. Pero cuando se termina el pan, porque quizás ya no resulte necesario el pago que ofrecemos, ¡ah; eso ya cambia las cosas! La misma mano ahora la suponemos revestida con un guante bajo el que se oculta la verdadera anatomía, con sus huesos, sus tendones y sus limitaciones; o sea, su otra cara. Entonces las calificaciones e improperios que lanzamos son inevitables, como único desahogo que nos queda en nuestro derecho al pataleo; o a lo mejor solo las pensamos, quizás por no atrevernos a exteriorizarlos esperando el ansiado regreso de la misma mano que de nuevo nos llegue repleta de pan.

Y no aprendemos. El hambre nos ciega tal como nos lo recuerda el dicho ancestral: lo primero es vivir, o la mantenencia, que diría el Arcipreste de Hita. Y por ello hemos soportado lo que no está escrito, incluso que se nos considere así de simples hasta el punto de que, cuando podíamos haber marcado el propio camino, hayamos renunciado a él esperando que, a lo mejor, con el pan podría llegar también una loncha de buen jamón. Ahora, cuando en vez de pan encontramos un mendrugo, solo queda el lamento rabioso de pensar: si lo llego a saber…

Es la historia de siempre; de antes, de ahora y la que vendrá. Las sonrisas y las lágrimas de felicidad hoy, serán el rictus severo y las lágrimas de dolor mañana. Quizás fuera conveniente que en la entrega de las credenciales con los nombramientos y en cada cartera ministerial, los recién nombrados encontraran una leyenda recordando aquello que se nos advertía con la ceniza cuaresmal: recuerda que eres polvo y que al polvo volverás. En la Iglesia católica siempre lo han tenido muy claro; cuando un Papa es elegido, el primer mensaje que recibe consiste en la presentación ante sus ojos de una estopa ardiendo, mientras se le recuerda: así pasa la gloria del mundo.