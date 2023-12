Amor entre rejas

Quién no conoce algún cuento, película o canción que hable de amor? ¿Quién no ha soñado alguna vez en convertirse en la protagonista afortunada al salir del cine? A lo largo de la historia el enamoramiento y el amor ha sido un tema recurrente en el arte y los espectáculos en general. Una avalancha de películas llegaba desde Hollywood para recordarnos la importancia de contar con una pareja que te hiciera feliz. Cuentos como La Cenicienta, de Perrault, o Blancanieves, de los Hermanos Grimm, nos grababan a fuego la idea de que debíamos esperar a que un príncipe apuesto y valiente nos eligiera para pasar el resto de sus días comiendo perdices con nosotras. Canciones emblemáticas como Sin ti no soy nada, de Amaral, venían también a poner de manifiesto que sólo valíamos el valor que el otro se permitiera concedernos…

Evidentemente este canon de sumisión no refleja en ningún sentido la naturaleza del amor. Estas relaciones donde existe una visible superioridad de uno de los miembros de la pareja y el otro queda relegado a su voluntad, hablan tan solo de una dependencia emocional. El problema radica en que este patrón tan anacrónico se ha perpetuado a través de los siglos y sigue vigente incluso en relaciones entre nuestros adolescentes. Por su parte, las mujeres maduras ya no esperan encerradas en el castillo a su amado, ya casi no precisan de un sueldo a fin de mes de sus parejas porque ellas trabajan para mantenerse solitas, ya tienen presencia en todos los ámbitos de la sociedad ocupando incluso puestos de gran relevancia política y profesional. Sin embargo, el modelo de mujer que ayuda, que sirve, que complace, que hace todo lo posible por contentar a los demás… creo que tardará décadas en caer. Mujeres secuestradas en relaciones que no les aportan, relaciones que murieron al pasar directamente del enamoramiento a la rutina. Mujeres y hombres que no han descubierto el sentido del amor. Me voy a la RAE en busca de la definición de amor y alucino con la primera acepción: «Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita buscar el encuentro y unión con otro ser». Es posible que sea la pauta imperante aún en nuestra sociedad del s. XXI. Personalmente pienso que, de ninguna manera, palabras como insuficiencia o necesidad tengan cabida en la construcción de un amor sano. Aunque ya en el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles postulaba la conveniencia de amarse a sí mismo sobre todo lo demás, la caja de Pandora del amor propio se abre apenas hace unos pocos años. Sin embargo, filósofos orientales como Jiddu Krishnamurti o poetas como Rabindranath Tagore ponían hace casi un siglo el foco del amor en nuestra armonía personal y nuestra alegría interior. Nuestras abuelas, nuestras madres se echarían las manos a la cabeza; vincularían el amor propio con egoísmo y falta de interés hacia los nuestros… En los últimos años, ante el enorme fracaso de las parejas, ante fenómenos como el ghosting, breadcrumbing, orbiting… se alzan nuevas voces. Las redes nos inundan con mensajes de psicólogos, terapeutas y público en general que hablan de autoestima, que sugieren querernos por encima de todo para evitar abusos y recomiendan soltar relaciones dolorosas. Las estadísticas resultan escandalosas, tan solo un 30% de los hombres que se ven afectados por problemas de cualquier índole acuden a terapia, frente a un 70% de las mujeres que se acercan a los psicólogos con la intención de mejorar sus relaciones interpersonales. Normalizamos hablar de sexo, de política, de religión… curioso que hablar de amor se haya convertido en un tema tabú. Curioso que nos cueste expresar lo que sentimos con autenticidad y responsabilidad afectiva. Curioso que en la era del bienestar y la comunicación, abunden tantos «analfabetos emocionales» y sorprendente que no nos atrevamos a buscar ayuda profesional para aprender a leer las emociones, para adentrarnos en el bello mundo de la empatía. Porque el verdadero amor nace de dentro hacia afuera es fundamental buscar esa mirada introspectiva, observar nuestras actitudes con los otros, entender que nuestra manera de relacionarnos corresponde muchas veces a patrones conocidos pero obsoletos. El amor propio lleva asociado un ingrediente imprescindible: la valentía. El amor es libertad, el amor es dignidad, no entiendo un amor prisionero. El reto está claro; romper con modelos arcaicos, encontrar nuestra esencia y enamorarnos de ella. Sólo en ese momento estaremos en disposición de compartir lo que somos con otra persona. Por supuesto, no se trata de esperar a ningún príncipe que venga a usurpar nuestros sueños o a comprobar si somos la medida de su zapato. Por mi parte, prefiero bailar descalza.